Boca arrasó en La Bombonera: goleó 5-0 a Newell's y se subió a la punta del Torneo Clausura

En el complemento, Aguirre y Blanco sellaron la goleada ante un Newell’s desorientado, que no logró reaccionar y terminó sufriendo una de las derrotas más duras de los últimos años. De hecho, la Lepra no recibía cinco goles en un mismo partido desde 2015, cuando cayó 5-0 ante Nueva Chicago.

El resultado dejó al conjunto rosarino en una situación delicada. En las horas posteriores al encuentro, comenzaron a circular versiones que ponen en duda la continuidad de Cristian “el Ogro” Fabbiani como entrenador. Según trascendió, la dirigencia evaluará su futuro en los próximos días.

Del otro lado, Boca celebró no solo el rendimiento sino también el salto en la tabla. Con esta victoria, el equipo porteño recuperó confianza y se ilusiona con pelear hasta el final por el título.