Boca arrasó en La Bombonera: goleó 5-0 a Newell's y se subió a la punta del Torneo Clausura

Con una actuación contundente, el equipo de Claudio Úbeda aplastó a la Lepra con goles de Milton Giménez (2), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Boca arrasó en La Bombonera: goleó 5-0 a Newell's y se subió a la punta del Torneo Clausura

Boca Juniors volvió a brillar en La Bombonera y regaló una noche soñada a su gente. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso con autoridad y goleó 5-0 a Newell’s, resultado que lo catapultó del noveno al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.

Los goles fueron obra de Milton Giménez, en dos oportunidades, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, que redondearon una actuación perfecta del Xeneize. Con este triunfo, Boca iguala en lo más alto de la tabla con Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

El dominio fue total de principio a fin. Boca se mostró sólido en defensa, preciso en la circulación y letal cada vez que pisó el área rival. Giménez abrió el marcador con una definición cruzada a los 15 minutos del primer tiempo y volvió a aparecer a los 30 para ampliar la diferencia. Antes del descanso, Costa anotó el tercero con un potente cabezazo tras un tiro de esquina.

En el complemento, Aguirre y Blanco sellaron la goleada ante un Newell’s desorientado, que no logró reaccionar y terminó sufriendo una de las derrotas más duras de los últimos años. De hecho, la Lepra no recibía cinco goles en un mismo partido desde 2015, cuando cayó 5-0 ante Nueva Chicago.

El resultado dejó al conjunto rosarino en una situación delicada. En las horas posteriores al encuentro, comenzaron a circular versiones que ponen en duda la continuidad de Cristian “el Ogro” Fabbiani como entrenador. Según trascendió, la dirigencia evaluará su futuro en los próximos días.

Del otro lado, Boca celebró no solo el rendimiento sino también el salto en la tabla. Con esta victoria, el equipo porteño recuperó confianza y se ilusiona con pelear hasta el final por el título.

