El pálpito de Javier Milei para el Superclásico entre River y Boca: "Me parece..."

Además, el presidente Milei abordó el tema de las Sociedades Anónimas en el fútbol: "Me parece una idea fenomenal. Dicen que Mauricio Pochettino me invitó a ver a un partido en Inglaterra. Me encantaría ir. Quiero ver si alguien me pasa su contacto para ir". Sin embargo, actualmente no es posible que ese sistema se desarrolle en el país.

El contundente mensaje de Javier Milei a Lionel Messi: "Me gustaría..."

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, le envió un mensaje a Lionel Messi expresando su deseo de entablar una conversación con él, considerándolo uno de los argentinos más destacados a nivel mundial. Milei elogió a Messi, señalándolo como indiscutiblemente el mejor futbolista de la historia.

“Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Me gustaría, debe ser interesante. Ya voy a ir hablando con los argentinos más importantes del mundo. He hablado con el Papa, con Máxima (Zorreguieta)... Quizás tengo suerte y pueda hablar con Messi”, mencionó Milei sobre la posibilidad de un diálogo con el futbolista.

Además, en una entrevista que brindó a LN+, el presidente elogió al jugador del Inter Miami, colocándolo en la cima de su lista: “Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama ‘Messi es imposible’... Es el mejor en cada una de las facetas de juego en que participa”.

Para concluir, Milei afirmó: “Es un monstruo, y lo mejor de todo esto es que yo lo decía desde antes, está en todos los videos”.