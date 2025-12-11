En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
FÚTBOL

'Maravilla' Martínez reveló su charla con el autor de la bandera que contaba sus goles y al que culpaban de su sequía: "Le dije que..."

Adrián “Maravilla” Martínez cortó su peor racha desde que está en Racing con el gol a Boca en La Bombonera y contó cómo fue la charla con el autor de la bandera que seguía, partido a partido, su sequía.

Maravilla Martínez reveló su charla con el autor de la bandera que contaba sus goles y al que culpaban de su sequía: Le dije que...

Racing logró un triunfo clave ante Boca en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025, pero más allá del resultado, la gran noticia de la noche tuvo nombre propio: Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero de 33 años volvió a convertir después de diez partidos sin anotar y cortó una racha que lo había tenido en el centro de las conversaciones del mundo Racing. Su gol, además de darle la clasificación a la Academia, llegó con una historia detrás: la famosa bandera que “seguía” sus goles.

Leé también Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes del clásico
racing elimino a boca y dejo a river sin libertadores: los mejores memes del clasico
image

Desde hace semanas, en el Cilindro se veía una bandera que ya se había vuelto tema de debate entre los hinchas. “Porque en cualquier momento Maravilla hace un gol”, decía, y debajo estaba tachado el número 50, luego el 51, y así sucesivamente, con una cuenta que ya había llegado al 60. Para algunos, un gesto de apoyo y humor; para otros, una presión más sobre el delantero.

Después del triunfo, Martínez decidió contar su versión.

Qué le dijo Maravilla al autor de la bandera

Tras el partido, el goleador reveló que había tenido una conversación directa con el hincha que había confeccionado la bandera. Según explicó, el mensaje le llegó por redes sociales y él decidió responderle con calma y cercanía.

“Le dije al mismo de la bandera, porque me había enterado. Me llegó un mensaje y le digo que no se preocupe, no pasa nada, que los tiempos no son de él ni de una bandera. Los tiempos son de Dios”, señaló Maravilla ante los periodistas. “Así que, que se quede tranquilo, que la gente siendo de Racing lo hace de buena fe”.

La frase del delantero no solo dejó en claro que no se sintió molesto por la bandera, sino que busca mantener una relación serena con los hinchas, aun en momentos de sequía.

¿Cuánto hacía que Maravilla no convertía?

El gol a Boca cortó una racha de 966 minutos sin anotar, la más extensa desde su llegada a Racing. Su último tanto había sido ante Vélez, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, acumuló diez partidos consecutivos sin marcar, en un contexto donde el equipo sí seguía sumando resultados positivos.

Pese a la presión lógica que atraviesan los delanteros en épocas sin goles, Martínez destacó su compromiso y su forma de vivir el día a día.

“Los delanteros necesitan el gol”, dijo en diálogo con ESPN Premium. “Yo siempre tengo algo en mi vida: mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo, que corrí hasta donde me dio… Después, el gol son circunstancias. Venimos ganando seguido y los compañeros están compitiendo. El equipo no depende solamente de mí”, expresó.

Cómo impacta este gol en su presente y en el de Racing

El tanto ante Boca tuvo un valor doble: personal y colectivo. Personal, porque le devuelve confianza en un momento clave de la temporada; colectivo, porque le dio a Racing el pase a la final del Torneo Clausura 2025.

Para la Academia, que viene con un rendimiento sólido y jugadores en gran nivel, recuperar a su goleador en un tramo decisivo es una noticia que entusiasma al cuerpo técnico y a los hinchas.

Mientras tanto, el gesto de Maravilla al explicar su charla con el autor de la bandera terminó resignificando toda la historia: lejos de enojarse, eligió empatía, fe y calma. Y así, con esa misma tranquilidad que él defiende, volvió a gritar un gol decisivo en la Bombonera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Racing
Notas relacionadas
Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará la final del Clausura contra Racing
Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing
Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar