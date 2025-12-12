Martín Palermo se fue de Fortaleza y el club comunicó a su reemplazante en tiempo récord

Además, remarcaron el compromiso del técnico durante su breve paso: "Palermo concluye su etapa en Fortaleza con profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el club. A lo largo de su trayectoria, demostró compromiso y fue fundamental en la recta final de este año”.

La dirigencia buscó dejar en claro que la salida no estuvo vinculada a conflictos internos, sino a una decisión institucional para comenzar un nuevo ciclo tras el descenso.

Por qué el anuncio del nuevo técnico llamó tanto la atención

Apenas doce minutos después de despedir públicamente a Palermo, Fortaleza comunicó la contratación de Thiago Carpini como nuevo entrenador. La rapidez del anuncio generó sorpresa en los hinchas y en el ambiente del fútbol brasileño, donde no es habitual que un club revele con tanta velocidad el reemplazo de un técnico saliente.

El mensaje fue contundente: el camino de Carpini ya estaba definido. Su llegada apunta a un proyecto orientado a reconstruir al equipo y buscar un rápido regreso a la Serie A. El Leão iniciará la próxima temporada con el objetivo principal de ascender, y la elección de un entrenador joven, con experiencia en la categoría, parece encaminarse a ese plan.

Qué será del futuro inmediato de Martín Palermo

Mientras Fortaleza cerraba un ciclo y abría otro en minutos, el destino de Palermo también empezaba a tomar forma. Según información del periodista Lucas Rossafa, el exgoleador argentino está ultimando detalles para convertirse en el nuevo entrenador de Remo, club que acaba de volver a la Serie A tras una extensa ausencia.

El interés de Remo coincide con la necesidad de sumar un técnico con experiencia internacional y buena llegada al vestuario. Palermo, con pasos por equipos como Platense y Olimpia, además de su recorrido en el fútbol chileno y mexicano, aparece como una opción sólida para liderar el retorno del club al máximo nivel.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, las negociaciones están avanzadas, y todo indica que su desembarco en Belém podría concretarse en los próximos días.

Cómo fue el ciclo de Palermo en Fortaleza

La etapa del Titán fue breve, pero dejó sensaciones divididas en el club. Por un lado, el equipo mostró una clara mejoría futbolística y anímica, logrando resultados que parecían inalcanzables meses atrás. Por otro, esa recuperación no fue suficiente para evitar el descenso, un golpe muy duro para una institución acostumbrada a competir en lo más alto del fútbol brasileño.

Aun así, el reconocimiento hacia Palermo fue unánime: jugadores, dirigentes y parte de la hinchada valoraron el trabajo realizado y la forma en la que asumió un desafío tan complejo. El descenso no fue adjudicado a él, sino a una temporada irregular que comenzó mucho antes de su llegada.