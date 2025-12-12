En vivo Radio La Red
fortaleza
INSÓLITO

Martín Palermo se fue de Fortaleza y el club comunicó a su reemplazante en tiempo récord

Fortaleza comunicó que Martín Palermo no continuará al frente del equipo tras el descenso del Leão, y en cuestión de minutos oficializó a su reemplazante. Los detalles.

El ciclo de Martín Palermo en Fortaleza llegó a su fin, y la noticia no solo confirmó lo que se venía rumoreando tras el descenso del equipo, sino que también abrió una secuencia de decisiones llamativas dentro del club de Ceará. Apenas ¡doce minutos! después de anunciar su salida, la dirigencia oficializó a su reemplazante, lo que dejó en evidencia que el futuro inmediato ya estaba planificado, aun antes de cerrar la etapa del Titán.

image

Palermo había asumido en un momento crítico del Tricolor, con el equipo seriamente comprometido en la tabla y sin margen de error para mantenerse en la Serie A del Brasileirao. Aun así, logró encabezar una remontada que llevó a Fortaleza a pelear la permanencia hasta la última fecha. Sin embargo, la derrota ante Botafogo, sumada a los resultados de sus rivales directos, terminó por confirmar el descenso del Leão.

Qué dijo Fortaleza al anunciar la salida de Palermo

El club emitió un comunicado claro y directo, donde agradeció el trabajo del exdelantero y destacó el vínculo que logró construir con el equipo en muy poco tiempo.

“¡Gracias, Martín Palermo! Fortaleza Esporte Clube anuncia que el entrenador Martín Palermo no seguirá al frente del equipo la próxima temporada. Tras reuniones celebradas en los últimos días, se decidió rescindir su contrato al final de la presente temporada”, expresó la institución.

Además, remarcaron el compromiso del técnico durante su breve paso: "Palermo concluye su etapa en Fortaleza con profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el club. A lo largo de su trayectoria, demostró compromiso y fue fundamental en la recta final de este año”.

La dirigencia buscó dejar en claro que la salida no estuvo vinculada a conflictos internos, sino a una decisión institucional para comenzar un nuevo ciclo tras el descenso.

Por qué el anuncio del nuevo técnico llamó tanto la atención

Apenas doce minutos después de despedir públicamente a Palermo, Fortaleza comunicó la contratación de Thiago Carpini como nuevo entrenador. La rapidez del anuncio generó sorpresa en los hinchas y en el ambiente del fútbol brasileño, donde no es habitual que un club revele con tanta velocidad el reemplazo de un técnico saliente.

El mensaje fue contundente: el camino de Carpini ya estaba definido. Su llegada apunta a un proyecto orientado a reconstruir al equipo y buscar un rápido regreso a la Serie A. El Leão iniciará la próxima temporada con el objetivo principal de ascender, y la elección de un entrenador joven, con experiencia en la categoría, parece encaminarse a ese plan.

Qué será del futuro inmediato de Martín Palermo

Mientras Fortaleza cerraba un ciclo y abría otro en minutos, el destino de Palermo también empezaba a tomar forma. Según información del periodista Lucas Rossafa, el exgoleador argentino está ultimando detalles para convertirse en el nuevo entrenador de Remo, club que acaba de volver a la Serie A tras una extensa ausencia.

El interés de Remo coincide con la necesidad de sumar un técnico con experiencia internacional y buena llegada al vestuario. Palermo, con pasos por equipos como Platense y Olimpia, además de su recorrido en el fútbol chileno y mexicano, aparece como una opción sólida para liderar el retorno del club al máximo nivel.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, las negociaciones están avanzadas, y todo indica que su desembarco en Belém podría concretarse en los próximos días.

Cómo fue el ciclo de Palermo en Fortaleza

La etapa del Titán fue breve, pero dejó sensaciones divididas en el club. Por un lado, el equipo mostró una clara mejoría futbolística y anímica, logrando resultados que parecían inalcanzables meses atrás. Por otro, esa recuperación no fue suficiente para evitar el descenso, un golpe muy duro para una institución acostumbrada a competir en lo más alto del fútbol brasileño.

Aun así, el reconocimiento hacia Palermo fue unánime: jugadores, dirigentes y parte de la hinchada valoraron el trabajo realizado y la forma en la que asumió un desafío tan complejo. El descenso no fue adjudicado a él, sino a una temporada irregular que comenzó mucho antes de su llegada.

