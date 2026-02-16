Alarma en la Selección Argentina: los nombres que preocupan de cara al Mundial

El antecedente inmediato tampoco es alentador: antes del Mundial 2022, otra lesión muscular lo dejó fuera de la lista final para la competencia que se disputó en Qatar. En aquel entonces, sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha que requirió cirugía.

Qué ocurre con Tagliafico y las variantes en el lateral izquierdo

El tercer caso que sigue de cerca el cuerpo técnico es el de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió un esguince de tobillo a finales de enero tras un partido de Europa League y todavía no tiene fecha de retorno a la actividad.

image

Su situación preocupa por el contexto: es titular habitual en la Albiceleste y no abundan las alternativas que generen plena confianza en ese sector. De todos modos, al tratarse de un esguince, en principio no debería impedirle llegar al Mundial, aunque la falta de plazos concretos mantiene la incertidumbre.

En ese puesto, Marcos Acuña aparece como reemplazante natural, tal como ocurrió en el Mundial 2022. Sin embargo, su nivel actual genera dudas y abre la puerta a otros nombres que buscan meterse en la consideración.

Cómo afectan estas lesiones a los planes de Scaloni

Cada caso tiene un impacto distinto en el armado del plantel. La baja de Foyth obliga a buscar alternativas para el banco, sobre todo por su polifuncionalidad en la defensa. Lo Celso, en tanto, es una pieza clave cuando está en condiciones, ya que es una opción directa para el equipo titular y un socio habitual de Lionel Messi.

En el lateral izquierdo, la situación de Tagliafico es la que genera mayor atención, tanto por su rendimiento como por la escasez de variantes consolidadas.

Con el Mundial cada vez más cerca, la evolución física de estos futbolistas será determinante para la lista final. El cuerpo técnico ya trabaja con distintos escenarios, mientras sigue de cerca la recuperación de cada uno de ellos.