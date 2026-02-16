Alarma en la Selección Argentina: los nombres que preocupan de cara al Mundial
Foyth ya quedó descartado, mientras que Lo Celso y Tagliafico atraviesan problemas físicos que condicionan el armado de la convocatoria.
A poco más de cuatro meses del Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, ya comenzó la etapa de definiciones para la lista definitiva. En ese contexto, tres situaciones puntuales generan preocupación por las lesiones que afectan a futbolistas importantes y que podrían modificar los planes del entrenador.
El primer caso es el de Juan Foyth, quien ya quedó descartado para la Copa del Mundo. El defensor sufrió el 24 de enero la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda durante un partido del Villarreal. La lesión requirió una intervención quirúrgica y tendrá entre cuatro y ocho meses de recuperación, por lo que no llegará a tiempo para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
Qué pasa con Giovani Lo Celso y por qué preocupa
Otro de los nombres que encendió las alarmas es el de Giovani Lo Celso. El mediocampista sufrió una nueva lesión muscular que también lo dejará fuera de la Finalissima. Según informó el Betis, padece una “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho”.
Si bien de manera extraoficial se habla de unos dos meses de inactividad, el club español aclaró que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Esta situación preocupa especialmente porque los problemas musculares vienen afectándolo desde hace tiempo, por lo que llegaría con poco rodaje al Mundial.
El antecedente inmediato tampoco es alentador: antes del Mundial 2022, otra lesión muscular lo dejó fuera de la lista final para la competencia que se disputó en Qatar. En aquel entonces, sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha que requirió cirugía.
Qué ocurre con Tagliafico y las variantes en el lateral izquierdo
El tercer caso que sigue de cerca el cuerpo técnico es el de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió un esguince de tobillo a finales de enero tras un partido de Europa League y todavía no tiene fecha de retorno a la actividad.
Su situación preocupa por el contexto: es titular habitual en la Albiceleste y no abundan las alternativas que generen plena confianza en ese sector. De todos modos, al tratarse de un esguince, en principio no debería impedirle llegar al Mundial, aunque la falta de plazos concretos mantiene la incertidumbre.
En ese puesto, Marcos Acuña aparece como reemplazante natural, tal como ocurrió en el Mundial 2022. Sin embargo, su nivel actual genera dudas y abre la puerta a otros nombres que buscan meterse en la consideración.
Cómo afectan estas lesiones a los planes de Scaloni
Cada caso tiene un impacto distinto en el armado del plantel. La baja de Foyth obliga a buscar alternativas para el banco, sobre todo por su polifuncionalidad en la defensa. Lo Celso, en tanto, es una pieza clave cuando está en condiciones, ya que es una opción directa para el equipo titular y un socio habitual de Lionel Messi.
En el lateral izquierdo, la situación de Tagliafico es la que genera mayor atención, tanto por su rendimiento como por la escasez de variantes consolidadas.
Con el Mundial cada vez más cerca, la evolución física de estos futbolistas será determinante para la lista final. El cuerpo técnico ya trabaja con distintos escenarios, mientras sigue de cerca la recuperación de cada uno de ellos.