El TREMENDO elogio de Pep Guardiola a Lautaro Martínez: "Es un jugador..."

La sorpresiva frase de Mario Kempes sobre Lautaro Martínez: "Vale más que..."

Lautaro Martínez, héroe de la Selección Argentina tras marcar el gol decisivo que le otorgó al país el título en la Copa América 2024, se prepara para recibir una merecida ovación en su regreso al Estadio Monumental. El delantero, se convirtió en el objeto de elogios por parte de una leyenda del fútbol argentino: Mario Alberto Kempes.

En una entrevista con Gazzetta dello Sport, el Matador no escatimó en palabras de admiración hacia el atacante oriundo de Bahía Blanca. Kempes aseguró que, en su opinión, Lautaro Martínez vale más que estrellas de la talla de Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los jugadores más cotizados y talentosos del fútbol mundial. "Martínez vale más que Haaland y Mbappé. Hay pocos ‘9’ así, y está en la mesa de los mejores. Alguien como yo, que ha vivido para marcar, mira el fútbol y ‘mide’ a los delanteros de una determinada manera. Lautaro realmente lleva el gol en el ADN. Lo siente dentro", expresó Kempes con total convencimiento.

El campeón del Mundial de Argentina 1978 también minimizó la preocupación que podría generar la falta de goles de Lautaro en el arranque de la nueva temporada de la Serie A. Según Kempes, esta sequía es solo temporal y no debería ser motivo de alarma. "No hay que asustarse si aún no ha marcado en la nueva Serie A. Es cuestión de tiempo, ha demostrado que sabe persistir en los momentos en los que el balón no entra. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando se desbloquee, tal vez ya no se detenga. Sólo hay que entender el momento", añadió el exjugador, confiado en que el Toro volverá a encontrarse con el gol pronto.

Además de sus comentarios sobre Lautaro, Kempes también se refirió al caso de Paulo Dybala, otro de los destacados en la Albiceleste. Kempes elogió la decisión de la Joya de rechazar una millonaria oferta de Arabia Saudita para continuar su carrera en Europa, resaltando la importancia de la pasión por el juego más allá del dinero. "En el fútbol no sólo hay dinero, y para Paulo había mucho. Es maravilloso que la pasión aún prevalezca. Y, quizás, también el amor por la selección, porque habría perdido la camiseta más importante si hubiera abandonado el fútbol europeo", concluyó Kempes.