El duro imprevisto que sufrió Nicolás Cabré en su reencuentro con Rufina

Nicolás Cabré vivió finalmente su tan esperado reencuentro con Rufina, con quien compartirá las celebraciones de fin de año, luego de que la niña pasara la Navidad junto a su mamá, la China Suárez.
Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina luego de que pasara la Navidad con la China Suárez, aunque el encuentro estuvo atravesado por un imprevisto que alteró los planes y le sumó tensión al esperado momento.
El actor debutó hace apenas unos días en Carlos Paz con Ni media palabra, la obra que protagoniza junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, bajo la codirección de Rocío Pardo. Más allá de que la temporada teatral se desarrolla en esa ciudad, tanto él como su pareja sienten un profundo vínculo con Córdoba, una provincia que consideran especial en sus vidas y que ocupa un lugar emocional destacado, al punto de haber elegido ese mismo escenario para celebrar allí su casamiento.
En ese contexto, la presencia de la pequeña suma un valor emocional extra. La hija del actor llegó para acompañarlo en uno de los momentos más intensos del año, reforzando un vínculo que siempre se mostró sólido y cercano.
Pero el reencuentro no transcurrió sin sobresaltos. Lejos de ser completamente tranquilo, estuvo atravesado por un episodio inesperado del que también fue parte su esposa y que la propia pareja decidió hacer público a través de su cuenta de Instagram. ¡Se olvidaron las llaves de la camioneta en el camarín!
Sentados a un costado del rodado, lejos de dramatizar el contratiempo que podría haberles demorado los planes, eligieron tomárselo con calma y buen humor. "Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín", escribió el actor en la historia junto a un emoji riéndose.
De cara a la temporada de verano, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron redoblar la apuesta con la comedia Ni una sola palabra, un proyecto que fue tomando forma a lo largo de más de un año de trabajo y planificación. La obra, que tiene a Cabré como uno de sus protagonistas junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, debutó en Carlos Paz con la sala colmada y una respuesta del público que superó ampliamente lo esperado.
Luego de la función estreno, el actor utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción, en el que puso en valor el proceso previo y el esfuerzo compartido con su pareja. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, escribió, y destacó la satisfacción de haber podido llevar adelante la idea tal como la habían soñado, acompañados por un equipo que confió en el proyecto desde el primer momento.
El posteo tuvo una rápida devolución por parte de Rocío, quien respondió con palabras de amor y reconocimiento. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos”, expresó, y selló el mensaje con una declaración que refleja el presente que viven juntos: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.
Más tarde, la bailarina volvió a expresarse a través de una serie de imágenes junto a Cabré, celebrando tanto el exitoso estreno como el recorrido personal y profesional que comparten. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, y aprovechó para destacar al elenco y al equipo artístico, arrobando a Mariano Martínez y a Bicho Gómez, en una clara muestra de orgullo y gratitud por el trabajo en conjunto.