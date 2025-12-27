El duro imprevisto que sufrió Nicolás Cabré en su reencuentro con Rufina

Sentados a un costado del rodado, lejos de dramatizar el contratiempo que podría haberles demorado los planes, eligieron tomárselo con calma y buen humor. "Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín", escribió el actor en la historia junto a un emoji riéndose.

Cabré y Rufina

Cómo fue el debut de la obra de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

De cara a la temporada de verano, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron redoblar la apuesta con la comedia Ni una sola palabra, un proyecto que fue tomando forma a lo largo de más de un año de trabajo y planificación. La obra, que tiene a Cabré como uno de sus protagonistas junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, debutó en Carlos Paz con la sala colmada y una respuesta del público que superó ampliamente lo esperado.

Luego de la función estreno, el actor utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción, en el que puso en valor el proceso previo y el esfuerzo compartido con su pareja. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, escribió, y destacó la satisfacción de haber podido llevar adelante la idea tal como la habían soñado, acompañados por un equipo que confió en el proyecto desde el primer momento.

El posteo tuvo una rápida devolución por parte de Rocío, quien respondió con palabras de amor y reconocimiento. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos”, expresó, y selló el mensaje con una declaración que refleja el presente que viven juntos: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.

Cabré y Rocío Pardo

Más tarde, la bailarina volvió a expresarse a través de una serie de imágenes junto a Cabré, celebrando tanto el exitoso estreno como el recorrido personal y profesional que comparten. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, y aprovechó para destacar al elenco y al equipo artístico, arrobando a Mariano Martínez y a Bicho Gómez, en una clara muestra de orgullo y gratitud por el trabajo en conjunto.