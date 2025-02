Entre lágrimas y la ovación de su gente, Diego "Peque" Schwartzman se retiró del tenis

En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis se vivió un día de mucha emoción. El público ovacionó de manera permanente al argentino, que vivió los últimos puntos entre lágrimas.

“Oficialmente jubilado”, dijo Schwartzman al terminar el partido. Y sobre el encuentro, señaló: “Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento”.

“Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento y cada detalle intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado”, continuó.

Y, para cerrar, destacó: “Todos estos años fueron increíbles. Argentina ha tenido monstruos del tenis y yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra en la gente. Eso hizo que me quieran y fue espectacular”.

Schwartzman había tomado la difícil decisión de retirarse del tenis profesional en mayo del año pasado. A través de sus redes sociales había anunciado que su despedida oficial sería en el ATP 250 de Buenos Aires.

foto-instagram-UXYDOPH2FZHEVGOYEKMBFEBA6I.avif La emotiva despedida del Peque.

La decisión del retirarse la tomó en mayo del 2024

El Peque llegó a estar octavo en el ranking mundial en octubre de 2020 y en total conquistó cuatro títulos en el circuito profesional. Sin embargo, en el transcurso del año 2024 había experimentado serias dificultades y había quedado muy lejos de su mejor versión: actualmente estaba en el puesto 386°.

“En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”, había dicho en la sentida carta que publicó el 5 de mayo de 2024 en sus redes sociales para anunciar su retiro.