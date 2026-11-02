En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Superclásico
River
FÚTBOL

Polémica en el Superclásico: la AFA publicó los audios del VAR de las rojas a River ante Boca

La AFA publicó las conversaciones entre Ramírez y Trucco sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel.

Foto: AFP

Foto: AFP

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las grabaciones oficiales de las revisiones del VAR del triunfo por 1-0 de Boca Juniors sobre River Plate en La Bombonera. Horas después de la finalización del Superclásico, la difusión del diálogo entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y el encargado de la tecnología, Silvio Trucco, expuso los argumentos técnicos que derivaron en las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, decisiones que dejaron al conjunto visitante con dos hombres menos en el tramo decisivo del encuentro.

Leé también Las fotos de los famosos en el Superclásico: Dalma y Gianinna Maradona, Adrián Suar y Rocío Robles dijeron presente
las fotos de los famosos en el superclasico: dalma y gianinna maradona, adrian suar y rocio robles dijeron presente

La primera acción controvertida sucedió a los siete minutos de juego, cuando el juez de campo desestimó en primera instancia un agarrón sobre Miguel Merentiel calificándolo como “acción de juego”. Desde la cabina de control, Trucco advirtió una “posible falta” al señalar que “la falta la tengo y el balón va hacia él”, invitando al juez a una revisión en pantalla (OFR). Al observar las imágenes al costado del campo, Ramírez reconoció no haber visto la sujeción en vivo y modificó su fallo original: “Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”, decretando la tarjeta roja directa para el zaguero central por impedir una opción clara de tanto.

Qué reveló la AFA sobre la expulsión de Gonzalo Montiel en La Bombonera

La segunda jugada determinante ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Ramírez sancionó con tarjeta roja directa una entrada de Gonzalo Montiel desde atrás sobre Lautaro Blanco. En el registro de audio difundido por la AFA, el AVAR Gastón Suárez respaldó de inmediato la sanción disciplinaria: “Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, mientras el referí principal coincidía desde el terreno indicando que era “una plancha clara al tobillo”.

Luego de solicitar el punto de impacto y la torsión de la articulación, las autoridades del VAR concluyeron la revisión ratificando el temperamento adoptado en cancha tras determinar que la infracción fue ejecutada con “impetuosidad alta, fuerza alta e intensidad alta”, confirmando el contacto directo de los tapones contra el tobillo del lateral xeneize.

Qué dijeron Leonardo Ponzio y Nicolás Otamendi sobre la actuación del árbitro y del VAR

Las resoluciones arbitrales provocaron un fuerte malestar en la delegación de Núñez. Tras la finalización del partido, el defensor Nicolás Otamendi apuntó duramente contra el criterio del referí: “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”. Asimismo, cuestionó que no se sancionara una doble amonestación a Leandro Paredes y reclamó una supuesta infracción dentro del área sobre Maximiliano Meza en el cierre del cotejo.

En esa misma línea, el entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, fue enfático al analizar el impacto de los fallos en el trámite del compromiso: “La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”. El técnico comparó la sanción a Montiel con una falta previa cometida por Blanco sobre Tobías Andrada que solo fue castigada con amonestación, pidiendo mayor unificación de criterios para no perjudicar el espectáculo deportivo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Superclásico River Boca
Notas relacionadas
El enojo de Rodolfo D'Onofrio tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico: "Qué ladrones que son"
Las reacciones de la dirigencia de River contra la AFA tras el Superclásico polémico: los mensajes de Di Carlo, Brito y D'Onofrio
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: qué pasará con el clima durante el Superclásico

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar