Polémica en el Superclásico: la AFA publicó los audios del VAR de las rojas a River ante Boca

Audios #VAR de la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre #Boca y #River https://t.co/Dikp8qGGtW — Pase De Primera (@PaseDePrimeraok) November 2, 2026

Qué dijeron Leonardo Ponzio y Nicolás Otamendi sobre la actuación del árbitro y del VAR

Las resoluciones arbitrales provocaron un fuerte malestar en la delegación de Núñez. Tras la finalización del partido, el defensor Nicolás Otamendi apuntó duramente contra el criterio del referí: “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”. Asimismo, cuestionó que no se sancionara una doble amonestación a Leandro Paredes y reclamó una supuesta infracción dentro del área sobre Maximiliano Meza en el cierre del cotejo.

En esa misma línea, el entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, fue enfático al analizar el impacto de los fallos en el trámite del compromiso: “La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”. El técnico comparó la sanción a Montiel con una falta previa cometida por Blanco sobre Tobías Andrada que solo fue castigada con amonestación, pidiendo mayor unificación de criterios para no perjudicar el espectáculo deportivo.