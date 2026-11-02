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River, cada vez más lejos de la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a la próxima edición a través de la tabla anual

Tras caer en el Superclásico, River ya no puede quedar entre los tres primeros y necesita combinaciones para ir a la Libertadores.

Tras caer en el Superclásico

Tras caer en el Superclásico, River ya no puede quedar entre los tres primeros y necesita combinaciones para ir a la Libertadores.

La derrota por 1 a 0 en un Superclásico caliente disputado frente a Boca Juniors dejó un impacto directo en las aspiraciones internacionales de River Plate. Tras quedarse sin chances matemáticas de finalizar entre los tres primeros puestos de la Tabla Anual, el Millonario no depende de sí mismo para sacar boleto a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla acumulada, por lo que estará obligado a derrotar a Aldosivi en la fecha de cierre, asegurar el quinto puesto y esperar que se liberen dos plazas en la zona alta.

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En caso de que el equipo de Núñez consiga consagrarse campeón del Torneo Clausura, cualquier especulación matemática quedará de lado, dado que la obtención del título otorga un pasaje directo hacia la fase de grupos del máximo certamen continental. Sin embargo, si no logra dar la vuelta olímpica, sus posibilidades por la vía acumulada requerirán finalizar en la quinta ubicación y aguardar por una serie de consagraciones ajenas que arrastren cupos hacia abajo.

Qué cupos deben liberarse para que River juegue la Copa Libertadores 2027

Para que el quinto puesto de la Tabla Anual otorgue una plaza a la fase previa de la Copa Libertadores, deben abrirse dos lugares adicionales por encima. Boca Juniors liberaría dos plazas si se consagra campeón de la Copa Sudamericana y del Torneo Clausura. Cabe aclarar que una hipotética consagración xeneize en la Copa Argentina no correría los cupos de la tabla acumulada, ya que en ese certamen la plaza se traslada directamente al subcampeón. De darse esa doble consagración de su eterno rival en el plano internacional y de liga, el cuarto de la anual accederá a la fase de grupos, mientras que el quinto disputará la fase preliminar.

Respecto al Torneo Clausura, no es indispensable que la vuelta olímpica sea de Boca. Si el campeonato local queda en manos de cualquiera de los equipos que hoy ocupan los tres primeros lugares de la tabla acumulada —como Rosario Central o Argentinos Juniors—, también se liberará una plaza. No obstante, para el cupo derivado de la Copa Sudamericana, el Millonario necesitará indefectiblemente el triunfo internacional del club de La Ribera.

Qué resultados necesita River en la última fecha para terminar quinto en la tabla anual

Con Vélez Sarsfield afianzado en la cuarta posición con 66 puntos, el equipo conducido por Leonardo Ponzio únicamente puede aspirar a finalizar en la quinta ubicación. Para conseguir ese escalón, resulta indispensable vencer a Aldosivi en la última jornada, ya que un empate o una derrota lo dejaría sin margen de cálculo.

A la par del triunfo propio en Mar del Plata, deberán registrarse las siguientes combinaciones en las otras canchas:

  • Instituto no debe ganarle su partido a Newell's Old Boys.

  • Gimnasia y Esgrima La Plata no debe superar a Belgrano de Córdoba.

  • Independiente Rivadavia debe sumar dos puntos o menos en sus compromisos frente a Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Cualquier otra combinación de marcadores ubicaría al conjunto de Núñez en el sexto lugar de la tabla acumulada, dejándolo sin chances de clasificación a la Copa Libertadores por esta vía. De darse ese escenario, para evitar disputar la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo, el cuadro millonario deberá apostar todo a coronarse campeón del Torneo Clausura.

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