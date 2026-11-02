River, cada vez más lejos de la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a la próxima edición a través de la tabla anual

Qué resultados necesita River en la última fecha para terminar quinto en la tabla anual

Con Vélez Sarsfield afianzado en la cuarta posición con 66 puntos, el equipo conducido por Leonardo Ponzio únicamente puede aspirar a finalizar en la quinta ubicación. Para conseguir ese escalón, resulta indispensable vencer a Aldosivi en la última jornada, ya que un empate o una derrota lo dejaría sin margen de cálculo.

A la par del triunfo propio en Mar del Plata, deberán registrarse las siguientes combinaciones en las otras canchas:

Instituto no debe ganarle su partido a Newell's Old Boys.

Gimnasia y Esgrima La Plata no debe superar a Belgrano de Córdoba.

Independiente Rivadavia debe sumar dos puntos o menos en sus compromisos frente a Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Cualquier otra combinación de marcadores ubicaría al conjunto de Núñez en el sexto lugar de la tabla acumulada, dejándolo sin chances de clasificación a la Copa Libertadores por esta vía. De darse ese escenario, para evitar disputar la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo, el cuadro millonario deberá apostar todo a coronarse campeón del Torneo Clausura.