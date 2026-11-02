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Franco Colapinto habló tras quedarse sin puntos en el GP de México: "Es un final..."

El piloto argentino se refirió a la penalización que lo hizo caer hasta el puesto 15° después de haber terminado séptimo en pista. Asumió la responsabilidad por la infracción y lamentó que el esfuerzo de Alpine no tuviera recompensa.

Franco Colapinto rompió el silencio tras quedarse sin puntos en México.

Franco Colapinto rompió el silencio tras quedarse sin puntos en México.
Leé también Franco Colapinto larga 11° en el GP de México: la sanción que cambió su posición de largada
Franco Colapinto larga 11° en el GP de México: la sanción que cambió su posición de largada (Foto: Reuters)

"Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé", manifestó el pilarense en un mensaje difundido por el equipo. La penalización de diez segundos llegó por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla, una infracción que terminó por quitarle los puntos que había conseguido durante la competencia.

En su descargo, Colapinto evitó trasladar la responsabilidad a la escudería y fue contundente al referirse a la maniobra: "Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto".

El balance de Colapinto después de un domingo que terminó con frustración

El resultado fue especialmente frustrante porque Alpine había encontrado en México una oportunidad para recuperarse de una seguidilla de carreras complicadas. El argentino venía de abandonar en Singapur y Estados Unidos y llevaba cuatro fechas sin sumar.

Durante la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el equipo atravesó distintas situaciones de carrera, con autos de seguridad y relanzamientos. Pese a ese contexto, Colapinto consideró que la estrategia y el trabajo colectivo habían sido acertados.

"Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", explicó.

El piloto también destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de Alpine para intentar revertir los resultados de las últimas competencias. Por eso, aunque lamentó el desenlace, rescató el rendimiento que habían conseguido en México.

"Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa", agregó.

Pierre Gasly también asumió su responsabilidad ante Alpine

La jornada mexicana tampoco terminó como esperaba Pierre Gasly. El francés recibió una sanción por no respetar las indicaciones bajo doble bandera amarilla y cerró la carrera sin puntos, en una fecha en la que los dos pilotos de Alpine quedaron afectados por penalizaciones.

Gasly calificó el resultado como decepcionante y reconoció que el equipo no pudo capitalizar las oportunidades que aparecieron durante la competencia. "Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no aprovechamos algunas de las oportunidades que se nos presentaron", sostuvo.

Además, explicó que distintos inconvenientes de potencia en la largada y en los relanzamientos condicionaron su desempeño. Según relató, después de la bandera roja había conseguido volver a meterse en la pelea, pero los problemas técnicos lo hicieron retroceder.

"Después de la bandera roja volvimos a estar en la pelea por los puntos, pero nuevamente tuvimos algunos problemas de potencia en los relanzamientos y eso nos hizo retroceder demasiado, por lo que no pudimos competir más adelante", concluyó.

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