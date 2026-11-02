La dura penalización que recibió Franco Colapinto y lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

“Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla”, explicaron en el documento.

Por esa infracción, le aplicaron 10 segundos de recargo, que se sumaron a su tiempo final de carrera. La modificación lo hizo retroceder hasta la decimoquinta posición, fuera de los puestos que otorgan puntos en la Fórmula 1.

La situación también tuvo consecuencias para Alpine: Gasly recibió un Stop and Go, convertido en una penalización de 30 segundos, por no reducir la velocidad ante una doble bandera amarilla. De esta manera, la escudería francesa terminó la competencia sin sumar unidades.

La carrera de Colapinto: una gran largada y un avance hasta la zona de puntos

Antes de conocerse la sanción, el argentino había completado una de sus mejores actuaciones recientes. Largó desde el undécimo lugar y ganó cuatro posiciones en los primeros metros, hasta ubicarse séptimo al completar la primera vuelta.

Con el avance de la competencia, perdió algunos puestos, pero mantuvo un ritmo competitivo y aprovechó las detenciones de sus rivales para recuperar terreno. En la vuelta 27 se ubicó octavo y más adelante consiguió superar en pista a su compañero Gasly.

Su parada en boxes llegó en la vuelta 35, cuando el equipo le colocó neumáticos blandos. Después de regresar a la pista, continuó avanzando y logró meterse entre los diez primeros.

La carrera tuvo varias interrupciones. Primero ingresó el auto de seguridad para retirar el Aston Martin de Lance Stroll y, más adelante, una bandera roja obligó a detener la competencia tras el accidente de Valtteri Bottas, cuyo Cadillac impactó contra las defensas.

Luego de la reanudación, Colapinto volvió a pelear por posiciones y cruzó la meta en el octavo lugar. Sin embargo, la revisión de los comisarios modificó su resultado y lo dejó finalmente en el puesto 15.

Cómo quedó la clasificación final del Gran Premio de México

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Isack Hadjar (Red Bull)

Ryo Hirakawa (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Nico Hülkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Sergio Pérez (Cadillac)

Pierre Gasly (Alpine)

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Colapinto llegará a la competencia con el desafío de dejar atrás el resultado de México y buscar una nueva oportunidad para sumar puntos en una carrera que tendrá una importante presencia de fanáticos argentinos.