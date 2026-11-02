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La dura penalización que recibió Franco Colapinto y lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

El piloto argentino había cruzado la meta en el octavo lugar, pero recibió una penalización por no reducir suficientemente la velocidad durante un tramo con bandera amarilla.

Franco Colapinto fue penalizado y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

Franco Colapinto fue penalizado y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

Franco Colapinto pasó de celebrar una destacada actuación en el Gran Premio de México a quedarse sin puntos. El piloto argentino había terminado octavo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero horas después recibió una sanción de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad en un sector donde regía una bandera amarilla. Como consecuencia, cayó al puesto 15 de la clasificación final.

Leé también Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1
Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Foto: Reuters)

La decisión de los comisarios deportivos de la Fórmula 1 se conoció el domingo por la noche y también afectó a Alpine, que inicialmente había conseguido ubicar a sus dos pilotos dentro de los diez primeros. Pierre Gasly, compañero del argentino, recibió una penalización de 30 segundos y terminó 17°.

La resolución llegó después de que Colapinto incluso hubiera conseguido avanzar hasta el séptimo puesto. Más temprano, Oscar Piastri había recibido un recargo de 10 segundos por provocar una colisión con Arvid Lindblad, lo que le permitió al argentino escalar una posición. Sin embargo, la sanción posterior modificó nuevamente el resultado.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de México

De acuerdo con el comunicado de la FIA, los comisarios analizaron la telemetría y las imágenes de la cámara a bordo del monoplaza de Alpine para evaluar el comportamiento del argentino durante un sector con bandera amarilla simple.

“Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla”, explicaron en el documento.

Por esa infracción, le aplicaron 10 segundos de recargo, que se sumaron a su tiempo final de carrera. La modificación lo hizo retroceder hasta la decimoquinta posición, fuera de los puestos que otorgan puntos en la Fórmula 1.

La situación también tuvo consecuencias para Alpine: Gasly recibió un Stop and Go, convertido en una penalización de 30 segundos, por no reducir la velocidad ante una doble bandera amarilla. De esta manera, la escudería francesa terminó la competencia sin sumar unidades.

La carrera de Colapinto: una gran largada y un avance hasta la zona de puntos

Antes de conocerse la sanción, el argentino había completado una de sus mejores actuaciones recientes. Largó desde el undécimo lugar y ganó cuatro posiciones en los primeros metros, hasta ubicarse séptimo al completar la primera vuelta.

Con el avance de la competencia, perdió algunos puestos, pero mantuvo un ritmo competitivo y aprovechó las detenciones de sus rivales para recuperar terreno. En la vuelta 27 se ubicó octavo y más adelante consiguió superar en pista a su compañero Gasly.

Su parada en boxes llegó en la vuelta 35, cuando el equipo le colocó neumáticos blandos. Después de regresar a la pista, continuó avanzando y logró meterse entre los diez primeros.

La carrera tuvo varias interrupciones. Primero ingresó el auto de seguridad para retirar el Aston Martin de Lance Stroll y, más adelante, una bandera roja obligó a detener la competencia tras el accidente de Valtteri Bottas, cuyo Cadillac impactó contra las defensas.

Luego de la reanudación, Colapinto volvió a pelear por posiciones y cruzó la meta en el octavo lugar. Sin embargo, la revisión de los comisarios modificó su resultado y lo dejó finalmente en el puesto 15.

Cómo quedó la clasificación final del Gran Premio de México

  • Max Verstappen (Red Bull)

  • Lewis Hamilton (Ferrari)

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

  • Charles Leclerc (Ferrari)

  • Lando Norris (McLaren)

  • George Russell (Mercedes)

  • Liam Lawson (Racing Bulls)

  • Gabriel Bortoleto (Audi)

  • Isack Hadjar (Red Bull)

  • Ryo Hirakawa (Haas)

  • Alexander Albon (Williams)

  • Carlos Sainz (Williams)

  • Oscar Piastri (McLaren)

  • Nico Hülkenberg (Audi)

  • Franco Colapinto (Alpine)

  • Sergio Pérez (Cadillac)

  • Pierre Gasly (Alpine)

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Colapinto llegará a la competencia con el desafío de dejar atrás el resultado de México y buscar una nueva oportunidad para sumar puntos en una carrera que tendrá una importante presencia de fanáticos argentinos.

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