Duro golpe: la reacción de Alpine tras las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de México

Cómo quedó la tabla de posiciones final del GP de México de Fórmula 1
El triunfo de la competencia quedó en manos del neerlandés Max Verstappen a bordo de su Red Bull, seguido en el podio por Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes). Tras las reestructuraciones por los recargos a los monoplazas de Alpine, la nómina oficial de la carrera se definió de la siguiente manera:
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Max Verstappen (Red Bull)
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Lewis Hamilton (Ferrari)
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Kimi Antonelli (Mercedes)
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Charles Leclerc (Ferrari)
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Lando Norris (McLaren)
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George Russell (Mercedes)
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Liam Lawson (Racing Bulls)
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Gabriel Bortoleto (Audi)
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Isack Hadjar (Red Bull)
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Ryo Hirakawa (Haas)
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Alexander Albon (Williams)
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Carlos Sainz (Williams)
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Oscar Piastri (McLaren)
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Nico Hülkenberg (Audi)
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Franco Colapinto (Alpine)
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Sergio Pérez (Cadillac)
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Pierre Gasly (Alpine)
La competencia registró además un total de cinco abandonos: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).