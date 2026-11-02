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FÓRMULA 1

Duro golpe: la reacción de Alpine tras las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de México

Alpine expresó su decepción tras las recargas que dejaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly sin puntos en México.

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Un trago amargo sacudió a la estructura de Alpine en el cierre del Gran Premio de México de Fórmula 1. La escudería francesa expresó su profunda decepción luego de confirmarse las severas penalizaciones impuestas a sus dos pilotos tras el final de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una resolución que modificó los clasificadores oficiales y dejó al equipo sin unidades en el campeonato.

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A través de sus redes sociales oficiales, el equipo francés se pronunció de manera contundente sobre el desenlace de la jornada, remarcando la frustración por no haber podido traducir en la tabla de posiciones el buen desempeño en pista: “Las penalizaciones posteriores a la carrera para ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos”. A su vez, valoraron la labor realizada en la pista azteca al agregar que se trató de “una forma decepcionante de terminar el fin de semana después de una carrera positiva tanto de Pierre como de Franco”.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly tras el Gran Premio de México

En el trazado mexicano, el piloto argentino había completado una sólida actuación cruzando la línea de meta en el octavo lugar, al tiempo que el francés había alcanzado la décima posición. Sin embargo, las autoridades de la carrera revisaron la telemetría tras la bandera a cuadros e impusieron importantes recargos de tiempo a ambos monoplazas por no respetar los protocolos de velocidad en zonas neutralizadas.

Por un lado, Franco Colapinto recibió 10 segundos de penalización por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. Por el otro, Pierre Gasly fue sancionado con 30 segundos por una infracción similar en un sector con doble bandera amarilla. Con este recargo, el bonaerense cayó a la 15° colocación del clasificador final, mientras que el piloto galo retrocedió hasta el 17° puesto, dejando a la escudería con las manos vacías.

Cómo quedó la tabla de posiciones final del GP de México de Fórmula 1

El triunfo de la competencia quedó en manos del neerlandés Max Verstappen a bordo de su Red Bull, seguido en el podio por Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes). Tras las reestructuraciones por los recargos a los monoplazas de Alpine, la nómina oficial de la carrera se definió de la siguiente manera:

  • Max Verstappen (Red Bull)

  • Lewis Hamilton (Ferrari)

  • Kimi Antonelli (Mercedes)

  • Charles Leclerc (Ferrari)

  • Lando Norris (McLaren)

  • George Russell (Mercedes)

  • Liam Lawson (Racing Bulls)

  • Gabriel Bortoleto (Audi)

  • Isack Hadjar (Red Bull)

  • Ryo Hirakawa (Haas)

  • Alexander Albon (Williams)

  • Carlos Sainz (Williams)

  • Oscar Piastri (McLaren)

  • Nico Hülkenberg (Audi)

  • Franco Colapinto (Alpine)

  • Sergio Pérez (Cadillac)

  • Pierre Gasly (Alpine)

La competencia registró además un total de cinco abandonos: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).

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