Duro golpe: la reacción de Alpine tras las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de México

Cómo quedó la tabla de posiciones final del GP de México de Fórmula 1

El triunfo de la competencia quedó en manos del neerlandés Max Verstappen a bordo de su Red Bull, seguido en el podio por Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes). Tras las reestructuraciones por los recargos a los monoplazas de Alpine, la nómina oficial de la carrera se definió de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Isack Hadjar (Red Bull)

Ryo Hirakawa (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Nico Hülkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Sergio Pérez (Cadillac)

Pierre Gasly (Alpine)

La competencia registró además un total de cinco abandonos: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).