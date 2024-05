Escalofriante: el mensaje de despedida del utilero de Sarmiento de Junín que fue encontrado sin vida

image.png

“Les pido disculpas a todos por el dolor que voy a causar. Esta vez la vida me ganó. Siempre la remé, me enfrenté a muchos obstáculos en mi vida y siempre salí adelante, pero esta vez no puedo. Cuiden mucho a mi familia, sin ellos no hubiera llegado hasta acá, por favor. Gracias por la vida que me dieron”, rezaba el escrito que Quintero publicó en su estado de WhatsApp horas antes de que encontraran su cuerpo sin vida.