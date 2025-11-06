En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boxeo
CONMOCIÓN

Escalofriante video: un boxeador atacó brutalmente a un taxista durante un viaje y lo dejó ciego

El atacante fue acusado de agresión y robo tras agredir brutalmente a un taxista. El hecho quedó registrado en video y podría derivar en una condena de más de 30 años de prisión.

Un boxeador atacó brutalmente a un taxista durante un viaje y lo dejó ciego.

Un boxeador atacó brutalmente a un taxista durante un viaje y lo dejó ciego.

Las impactantes imágenes del ataque de un boxeador británico a un taxista en Turquía recorrieron el mundo. El protagonista, Ross Kitchen, enfrenta cargos gravísimos y podría ser condenado a 33 años de prisión tras un violento incidente ocurrido el 25 de abril en Estambul, donde fue acusado de agredir brutalmente a Kadir Bicer, un conductor de 56 años.

El hecho, difundido por los portales locales Turkiyegazetesi y Yeniakit, quedó grabado por la cámara del vehículo y muestra a Kitchen alterado antes de iniciar la agresión. La Fiscalía General de Estambul sostiene que el ataque comenzó dentro del taxi y continuó en la vía pública, dejando al conductor con graves lesiones y secuelas permanentes.

Embed

Qué ocurrió durante el viaje en el que se desató el ataque

Según la acusación, el episodio tuvo lugar en el distrito de Eyupsultán, cuando Bicer recogió al pasajero en el aeropuerto de Estambul. Poco después de iniciar el trayecto, el boxeador habría comenzado a comportarse de forma errática y violenta.

Durante la audiencia en el 18º Tribunal Penal Superior de Estambul, Kitchen alegó haber sufrido un episodio de pánico y negó haber tenido intención de robo. “No me sentía bien antes de viajar. Pensé que me estaban secuestrando, por eso ataqué”, declaró ante el juez. También aseguró padecer trastornos de ansiedad y ataques de pánico que habrían desencadenado su reacción.

A pesar de su defensa, los fiscales sostienen que las pruebas en video muestran una agresión deliberada y sostenida, que provocó fracturas y daños severos en la víctima.

Qué dijo el taxista tras el ataque

El testimonio de Kadir Bicer fue estremecedor. En su declaración ante el tribunal, relató cómo el pasajero comenzó a hablar solo y a reírse sin motivo: “Le pregunté de dónde era y abrí la aplicación de traducción. Me arrebató el teléfono y lo tiró al suelo. Me metió los dedos en los ojos. Me giró el cuello”.

El conductor agregó que el ataque se intensificó mientras conducía a 90 km/h: “Me mordió la mano. Me sangraban la mano y el ojo. Después me robó dinero y me siguió golpeando cuando logré detener el auto”.

Bicer denunció que el agresor lo arrojó al suelo y lo pateó en la cabeza varias veces, provocándole pérdida de visión y lesiones permanentes. Según sus palabras, el boxeador habría sustraído unos 60.000 liras turcas y 45 euros, además de causar daños materiales en el vehículo.

Qué consecuencias enfrenta el boxeador Ross Kitchen

La Fiscalía General de Estambul lo acusa de “lesiones dolosas con agravantes que provocaron fracturas óseas con premeditación monstruosa” y “robo con agravantes”. El tribunal dispuso su prisión preventiva y programó una nueva audiencia para evaluar los daños y perjuicios reclamados por la víctima.

Por su parte, la defensa del boxeador insiste en que su reacción fue consecuencia de un desequilibrio mental y no de una intención criminal. Aun así, los videos aportados por la investigación muestran tanto la agresión dentro del taxi como los momentos posteriores, cuando el acusado fue detenido por las autoridades turcas.

Cómo sigue el caso en la justicia turca

El proceso judicial continúa abierto. La próxima audiencia definirá si se acepta la solicitud de indemnización presentada por Bicer, quien declaró: “Me he quedado ciego, tengo pesadillas todas las noches. He perdido una extremidad. Ninguna de mis lesiones se ha curado”.

El caso conmocionó al Reino Unido y Turquía, no solo por la violencia del ataque sino también por el impacto de las imágenes difundidas en redes sociales. Kitchen, que no registra combates fuera del Reino Unido, permanece detenido mientras se aguarda la sentencia que podría marcar un precedente en materia de agresiones internacionales cometidas por deportistas profesionales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boxeo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar