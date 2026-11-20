Marcos Camino Jr. habló en DDM (América TV) sobre el hostigamiento que recibió su papá en redes sociales durante sus últimos años. Contó cuánto lo afectó esa etapa y pidió que se hablara del daño que pueden causar los ataques en internet.
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Marcos Camino Jr. habló por primera vez sobre cómo vivió la pérdida de su padre y desmintió una de las versiones que circularon sobre su muerte.
Marcos Camino Jr. habló en DDM (América TV) sobre el hostigamiento que recibió su papá en redes sociales durante sus últimos años. Contó cuánto lo afectó esa etapa y pidió que se hablara del daño que pueden causar los ataques en internet.
Marcos Camino, histórico acordeonista de Los Palmeras, murió el martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. Había dejado el grupo en febrero, después de más de cinco décadas de trayectoria. Según recordó su hijo, tras su salida seguía pasando por el estudio para tomar un café y charlar con sus compañeros.
Camino Jr. ubicó el inicio de los cuestionamientos en medio de las diferencias con Rubén “Cacho” Deicas. “Vivió con alegría. Vivía de manera muy feliz. Después pasaron situaciones como en toda empresa, con altibajos. Se lo empezó a juzgar mucho en redes sociales por lo que pasó con Rubén”, contó.
Al recordar ese período, explicó que a su papá también le costó bajar el ritmo después de tantos años de trabajo y que iba a un psicólogo para hablar de distintas cuestiones. “Estos dos últimos años sí le han afectado bastante”, señaló. Y agregó: “Tuvo altibajos. Nunca dio señales de esto”.
“Si tenemos que hablar de algo es de la salud mental y hacer concientización del uso de las redes. Se normalizó el odio y el hate en redes, y se normalizó porque uno lo hace detrás de una pantalla y no se sabe quién es”, sostuvo. Luego, describió esos mensajes como “odio disfrazado de opinión que puede llevar a cualquier persona a bajar la autoestima”.
Sobre la muerte de su papá, dijo que todavía era pronto para sacar conclusiones. “No puedo hacer un análisis porque pasó poco tiempo. Me chocó mucho”, expresó.
También desmintió una de las versiones que circularon tras la noticia. “No tenía problemas económicos. Una persona que trabajó 50 años de su vida y fue exitosa no tiene problemas ni los dejó”, aseguró.
Por último, agradeció el apoyo de los fanáticos durante el duelo y contó que el lunes retomó su trabajo con Los Palmeras para cumplir su promesa de continuar el legado de su papá.
Las diferencias entre Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas se hicieron públicas en 2025, después de que el cantante sufriera un ACV en enero y se alejara de los escenarios para recuperarse. Camino aseguró que los allegados de su compañero le impedían comunicarse con él, algo que Luciano Deicas, hijo del vocalista, desmintió en redes. En febrero, el acordeonista bajó el tono y dijo en Pasó en América que había sido “un malentendido”.
La interna volvió a escalar en junio, cuando Deicas contó que había recibido una carta documento de Camino para desvincularlo de Los Palmeras y rechazó que su salida se debiera a su estado de salud. La banda dio su versión en un comunicado. Aseguró que el cantante ya había enviado una carta el 22 de mayo en la que informaba que no podía cumplir con las actividades de la sociedad.
Los Palmeras confirmaron la salida del cantante y mantuvieron sus presentaciones, mientras que Deicas siguió su carrera como solista. Al recordar ese quiebre en DDM (América TV), Marcos Camino Jr. señaló que la disputa tuvo consecuencias para su padre fuera de los escenarios. “Se lo empezó a juzgar mucho en redes sociales por lo que pasó con Rubén”, contó.