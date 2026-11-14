Boca y Banfield buscan un lugar en la final de la Copa Argentina: ¿qué equipo pondrá Arruabarrena?

La probable formación de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena prepara un equipo con mayoría de titulares para afrontar una semifinal decisiva. La principal novedad será la ausencia de Lautaro Blanco, quien no fue convocado por cuestiones físicas y será preservado para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

En su lugar jugará Malcom Braida, mientras que la otra incógnita pasa por Santiago Ascacíbar, quien arrastra un golpe en la rodilla y será evaluado hasta último momento. Si no está en condiciones, su lugar será ocupado por Tomás Belmonte.

De esta manera, la probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Banfield vs. Boca

Por su parte, Pedro Troglio también tendría prácticamente definido el equipo para buscar el pase a la final. El Taladro intentará aprovechar sus oportunidades y complicar a un rival que llega como favorito por su presente futbolístico.

La probable formación de Banfield sería: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Boca vs. Banfield: horario, árbitro y dónde ver en vivo

Partido: Boca vs. Banfield.

Competencia: semifinal de la Copa Argentina 2026.

Día: sábado 14 de noviembre.

Horario: 19.

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

TV: TyC Sports.

El encuentro será a partido único. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el pase a la final se definirá mediante una tanda de penales.