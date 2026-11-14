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Boca y Banfield buscan un lugar en la final de la Copa Argentina: ¿qué equipo pondrá Arruabarrena?

El Xeneize enfrenta al Taladro este sábado desde las 19 en Mendoza, con la ilusión de dar un nuevo paso hacia un título.

Boca y Banfield buscan meterse en la final de la Copa Argentina.

Boca y Banfield buscan meterse en la final de la Copa Argentina.

Boca se enfrentará este sábado a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la definición del certamen. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar su buen momento futbolístico y dar otro paso hacia un nuevo título.

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Andrés Matonte será el árbitro de la final entre Boca y Atlético Mineiro. (Ruano Carneiro/Getty Images)

El Xeneize llega con el ánimo en alza después de consagrarse campeón de la tabla anual del fútbol argentino, tras vencer a Defensa y Justicia por 1-0 con un gol de Enner Valencia en tiempo de descuento. Ahora, buscará trasladar ese envión a la Copa Argentina y meterse en una nueva final.

Para alcanzar las semifinales, Boca dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing. En caso de avanzar, enfrentará a Platense, que ya consiguió su boleto a la definición luego de eliminar a Atlético Tucumán.

Del otro lado estará Banfield, que intentará dar el golpe y meterse en la final. El equipo dirigido por Pedro Troglio atraviesa una actualidad irregular: acumula cuatro partidos sin victorias y no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, en la Copa Argentina consiguió avanzar en sus distintas eliminatorias, varias de ellas mediante definiciones por penales.

La probable formación de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena prepara un equipo con mayoría de titulares para afrontar una semifinal decisiva. La principal novedad será la ausencia de Lautaro Blanco, quien no fue convocado por cuestiones físicas y será preservado para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

En su lugar jugará Malcom Braida, mientras que la otra incógnita pasa por Santiago Ascacíbar, quien arrastra un golpe en la rodilla y será evaluado hasta último momento. Si no está en condiciones, su lugar será ocupado por Tomás Belmonte.

De esta manera, la probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Banfield vs. Boca

Por su parte, Pedro Troglio también tendría prácticamente definido el equipo para buscar el pase a la final. El Taladro intentará aprovechar sus oportunidades y complicar a un rival que llega como favorito por su presente futbolístico.

La probable formación de Banfield sería: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Boca vs. Banfield: horario, árbitro y dónde ver en vivo

  • Partido: Boca vs. Banfield.

  • Competencia: semifinal de la Copa Argentina 2026.

  • Día: sábado 14 de noviembre.

  • Horario: 19.

  • Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

  • Árbitro: Nazareno Arasa.

  • VAR: Lucas Novelli.

  • TV: TyC Sports.

El encuentro será a partido único. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el pase a la final se definirá mediante una tanda de penales.

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