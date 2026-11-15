Conmoción en el fútbol argentino: quién era Abel Núñez, el jugador que murió tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

“Está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica”, habían expresado desde el club, donde también convocaron a familiares, allegados y simpatizantes a acompañarlo con una cadena de oración.

Las despedidas de los clubes en los que jugaba Abel Núñez

Tras confirmarse su muerte, Nueva Estrella anunció la suspensión de las actividades deportivas previstas y publicó un mensaje para despedir al joven.

“Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, expresaron desde la institución, que también manifestó su acompañamiento a la familia, los amigos y toda la comunidad del club.

Por su parte, FC Ezeiza compartió un comunicado en el que recordó a Núñez y lamentó su partida. “Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, señalaron.

En el mismo mensaje, la institución recordó que el joven había sufrido el golpe mientras defendía sus colores: “Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”.

Suspendieron un partido de futsal por la muerte del jugador

La noticia también tuvo repercusiones en el ambiente del futsal. Como muestra de acompañamiento a Nueva Estrella, quedó suspendido el partido que el equipo debía disputar esa noche frente a Argentinos Juniors.

La institución de La Paternal comunicó la decisión a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del futbolista.

“La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”, publicó.

También se sumaron los mensajes de los hinchas de Nueva Estrella, que lo despidieron con una frase cargada de afecto: “Una noticia que nos parte al medio a todos, te vamos a extrañar Paraguay querido”.

Desde el espacio especializado A Todo Futsal también expresaron sus condolencias y enviaron un mensaje de acompañamiento a la familia y a sus seres queridos.

La muerte de Abel Núñez dejó de luto a los clubes en los que jugaba y a las comunidades deportivas que compartían con él su pasión por el fútbol.