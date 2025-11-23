Estudiantes sorprendió con un gesto de repudio el título de campeón de Liga entregado a Central

En vivo Radio La Red
Deportes
Estudiantes de La Plata
Rosario Central
Repudio

Estudiantes cumplió con el pedido de la AFA y la Liga Profesional de hacer el pasillo a Rosario Central por su reciente consagración pero de una manera especial.

El tradicional gesto de reconocimiento deportivo se transformó en el centro de una fuerte polémica en la Liga Profesional de Fútbol, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la LPF solicitaran a Estudiantes de La Plata que realizara el pasillo a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura. El requerimiento se dio tras la reciente designación del Canalla como “campeón de liga 2025”, título otorgado por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Estudiantes cruzó a la AFA tras el título anunciado para Rosario Central.

Sin embargo, el clima previo al partido estuvo lejos de la cordialidad: Estudiantes cuestionó públicamente la legitimidad del reconocimiento y finalmente realizó un pasillo invertido, con sus jugadores de espaldas, en una escena que ya recorre el mundo.

Un pedido oficial que abrió una grieta interna y externa

La historia comenzó cuando la AFA y la Liga Profesional notificaron a Estudiantes que debía ejecutar el “pasillo del campeón” a Rosario Central en la salida al campo de juego. Según la dirigencia de la LPF, la designación de Central como campeón anual había sido aprobada “por unanimidad” en el Comité Ejecutivo y constaba en actas.

Pero desde La Plata desmintieron esa versión. A través de sus redes sociales, el club que preside Juan Sebastián Verón publicó un comunicado tajante:

“No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025.”

Ese mensaje contradijo la explicación oficial y reavivó la tensión institucional. El club recordó que el Reglamento de la Liga Profesional, el Reglamento General de AFA y el Reglamento del Campeonato no contemplan el pasillo como una obligación ceremonial o disciplinaria, sino como una tradición voluntaria aplicada según el criterio de cada institución. La imposición, sostienen en Estudiantes, fue intempestiva y carente de fundamento reglamentario.

El pasillo del silencio: la protesta que dio la vuelta al mundo

Pese a todo, Estudiantes confirmó horas antes del partido que cumpliría con la solicitud. Lo que nadie esperaba era la forma elegida: cuando Rosario Central salió al campo, los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, cruzaron los brazos y les mostraron la espalda a sus colegas.

Según reveló el cronista Federico Bueno en la transmisión de ESPN Premium, la determinación fue impulsada directamente por Verón. “Tuvo una charla con los referentes y les dio su opinión. Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”, informó el periodista.

Agregó que, a nivel institucional, Estudiantes “liberó a los jugadores” para que decidieran cómo actuar, pero la postura final surgió tras esa conversación entre el presidente y el plantel.

La imagen fue contundente: mientras Central avanzaba hacia el campo, encabezado por Ángel Di María, los futbolistas albirrojos permanecieron inmóviles, sin mirar a los rivales. La foto recorrió medios nacionales e internacionales en pocos minutos.

La respuesta desde Arroyito: cánticos y celebración

En las tribunas del Gigante de Arroyito, la reacción no tardó en llegar. Los hinchas de Rosario Central estallaron con un canto dirigido a Verón: “El que no salta, es un inglés”, se escuchó desde los cuatro costados del estadio, recordando el viejo agravio que suele acompañar al ídolo pincharrata desde su conflicto con la Selección en 2002.

El clima fue totalmente opuesto en el entorno canalla, que celebró la obtención del título anual. Di María, una de las figuras del plantel, publicó después del partido un mensaje en redes sociales:

“La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central.”

Una consagración que genera cuestionamientos

La designación de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 se sustentó en su liderazgo en la tabla anual. En paralelo, la AFA anunció que, de aquí en adelante, ese reconocimiento será otorgado cada temporada al equipo que termine primero en ese acumulado.

Pero la polémica radicó en las formas: la decisión se dio con la competencia en marcha, no estaba contemplada en el reglamento original, y algunos clubes alegan que no existió un proceso formal de votación.

Estudiantes fue el más explícito en rechazarlo, pero puertas adentro en el fútbol argentino varias instituciones observaron desconcierto por la ampliación de estrellas oficiales en un contexto de cambios repentinos.

