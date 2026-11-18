Cuándo arrancan las Eliminatorias Sudamericanas y qué pasa con la Finalissima ante España

Por otra parte, pese a contar ya con su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2030 en condición de una de las anfitrionas sudamericanas —al igual que Uruguay y Paraguay—, la Albiceleste volverá a competir oficialmente en las Eliminatorias Sudamericanas. En el seno de la Conmebol analizan si el certamen dará inicio en junio o en septiembre de 2027, e incluso evalúan una modificación en su sistema de disputa, con un formato similar al de la Nations League europea que incluiría un final four y un título en juego.

Un capítulo aparte merece la Finalissima frente a España, encuentro que fuera suspendido en marzo pasado a raíz de los conflictos bélicos en Medio Oriente y de la falta de acuerdo entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) respecto de la sede. El compromiso continúa siendo una incógnita y no tiene fecha confirmada en el calendario: lo único certero es que no podrá jugarse en marzo de 2027, debido a que la selección española ya tiene reservada esa ventana para disputar los cuartos de final de la Nations League.