De esta manera, la actriz y su expareja volvieron a coincidir en una actividad importante para su hija, demostrando que mantienen el vínculo familiar y acompañan a Rufina en sus momentos especiales.

Las fotos familiares de la China Suárez que sorprendieron en las redes

Además de compartir imágenes de Rufina y de la presencia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, la China Suárez también publicó una fotografía junto a Amancio Vicuña, su hijo menor, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La publicación permitió conocer parte de la intimidad familiar de la actriz, quien eligió mostrar una jornada dedicada a sus hijos y a las actividades escolares.

Las postales llegaron en un momento particularmente mediático para la China, luego de los nuevos episodios de tensión con Wanda Nara y las repercusiones del enfrentamiento ocurrido en Nordelta.

En ese contexto, la actriz dejó de lado por unas horas las polémicas y compartió un momento familiar, con sus hijos como grandes protagonistas.

Así, entre actividades deportivas, fotografías y encuentros familiares, la China Suárez mostró una faceta diferente de su presente y volvió a captar la atención de sus seguidores.