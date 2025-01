Fernando Gago, autocrítico tras el empate de Boca en el debut: "El equipo tiene que..."

Fernando Gago, tras el empate en el debut: el análisis del empate y el desafío de mejorar

El DT reconoció que, si bien por momentos el equipo respondió, en líneas generales faltó precisión para plasmar la idea en el campo: "Sabíamos que Argentinos iba a tratar de sostener la pelota y generar superioridad. Nos faltó la presión; cuando la hacíamos, nos perdíamos y terminábamos defendiendo muy bajo. No tuvieron muchas situaciones, pero nosotros saltábamos mal las presiones".

No obstante, Gago optó por mantener la calma y contextualizó la actuación: "Es uno de los primeros partidos y eso significa que tenemos que agarrar ritmo futbolístico".

El debut de Battaglia y Velasco

En este primer encuentro oficial del año, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco tuvieron sus primeros minutos con la camiseta de Boca. El entrenador destacó que ambos jugadores necesitan tiempo para adaptarse al club y al estilo que pretende imponer: "Van a ir sumando minutos de entrenamiento y de fútbol. Hay situaciones de juego que van a ir pasando y van a ir rotando porque quiero un equipo fresco todos los partidos. Los chicos se tienen que acoplar al club, al vestuario y a lo que quiere el entrenador", declaró.

Tranquilidad sobre la situación de Marcos Rojo

La ausencia de Marcos Rojo en el segundo tiempo generó preocupación en los hinchas, pero Gago aclaró que la salida estaba planificada de antemano: "Rojo no tuvo lesión. Tuvo una carga en el tendón donde tenía la molestia y preferí no arriesgarlo. Desde el inicio ya pensaba que no iba a completar el partido. La idea era que juegue 70 minutos".

Con el objetivo de seguir ajustando detalles y consolidar un estilo de juego, Boca tiene varios retos por delante en este inicio de temporada. Para Gago, la prioridad sigue siendo que el equipo se reconozca en cada acción dentro de la cancha.