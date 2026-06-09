Tremendo escándalo con un periodista argentino antes del comienzo del Mundial 2026

Y remarcó: “Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acerca personal del lugar y me dice: ‘Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”.

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Cómo expulsaron a un periodista de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni

Nicolás Singer comentó que una persona de seguridad se acercó al instante y le pidió que se retire de la sala de prensa donde iba hablar el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

"Se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome (gestos) con la mano para que me vaya y me tuve que ir", comentó el cronista deportivo.

"Una situación anómala en esta cobertura que viene siendo bastante agradable", concluyó indignado y sorprendido por la inesperada situación vivida al cumplir su trabajo.