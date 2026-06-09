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Tremendo escándalo con un periodista argentino antes del comienzo del Mundial 2026

Un periodista argentino contó la particular situación que vivió en la conferencia de prensa del DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni en Estados Unidos.

9 jun 2026, 08:00
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Tremendo escándalo con un periodista argentino antes del comienzo del Mundial 2026
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Un periodista argentino mostró su indignación tras ser sacado de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y no poder presenciarla. Se trata de Nicolás Singer, del equipo de TN, quien comentó la particular situación que vivió en la previa del último amistoso de laSelección Argentina frente a Islandia antes del inicio del Mundial.

El comunicador aseguró que contaba con la acreditación correspondiente para ingresar a la sala de prensa pero que después de unos minutos tras instalarse con la cámara le pidieron que se retire del lugar.

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Singer realizó un firme descargo al aire explicando la insólita situación que vivió en Alabama cuando se disponía a escuchar las palabras del DT argentino.

“Esta tarde (por el lunes) llegamos al sector de Ticket Assistance, donde se consigue la acreditación. Luego de mucho tiempo, logramos tenerla en nuestro poder e ingresamos al estadio donde se había pautado la conferencia de prensa del técnico de la Selección”, explicó el periodista al aire.

Y remarcó: “Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acerca personal del lugar y me dice: ‘Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”.

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Cómo expulsaron a un periodista de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni

Nicolás Singer comentó que una persona de seguridad se acercó al instante y le pidió que se retire de la sala de prensa donde iba hablar el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

"Se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome (gestos) con la mano para que me vaya y me tuve que ir", comentó el cronista deportivo.

"Una situación anómala en esta cobertura que viene siendo bastante agradable", concluyó indignado y sorprendido por la inesperada situación vivida al cumplir su trabajo.

nicolas singer

     

 

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