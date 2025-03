Francesco Totti, rendido a los pies de Paulo Dybala: los elogios al argentino que lo ubican en la cima

"Está entre los más fuertes del mundo en términos de talento. En comparación con nuestros tiempos, quizás haya menos talento, pero él es muy fuerte... En este momento es el mejor de Italia", aseguró Totti en declaraciones recientes.

El gran presente de Dybala en Roma

Las lesiones fueron un obstáculo para el argentino en las últimas temporadas, pero ahora se lo ve en plenitud. Su influencia en el equipo es innegable y la Roma lo siente cada vez que está en la cancha.

"Antes paraba por los golpes, los calambres. Ahora es una máquina, ahora toca el balón en el último minuto y tiene pierna", elogió Totti en el podcast ¡Viva El Fútbol!.

La calidad de Dybala es incuestionable y su juego se asemeja al de un director de orquesta. Como bien destacó Totti, "cuando tiene la pelota, la pelota canta".

Totti y su candidato para dirigir la Roma

Más allá del presente de Dybala, Totti también se refirió al futuro del equipo y al rol de Claudio Ranieri, quien logró estabilizar al equipo. Sin embargo, dejó en claro a quién le confiaría el banco de suplentes: "A Ancelotti. Gasperini no me vuelve loco. Como siempre he dicho, para ganar se necesitan grandes entrenadores y grandes jugadores. Ranieri lo está haciendo bien, no sé si le darán otra oportunidad. Si decide quedarse, creo que se centrarán en él, a ver hasta dónde llega".

Mientras tanto, la Roma disfruta de la mejor versión de Dybala y se ilusiona con lo que pueda aportar en lo que resta de la temporada.