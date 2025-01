El actor de Hollywood fan de Paulo Dybala: la foto viral que sorprendió a todos en las redes.

Dybala y Timothée Chalamet: una foto que explotó en redes

La historia comenzó cuando la Roma recibió al Genoa este viernes 17 en un emocionante enfrentamiento de la Serie A italiana. A pesar de no marcar goles, Dybala fue clave en la victoria de su equipo, contribuyendo con una asistencia que selló el triunfo por 3-1. Entre los espectadores, Timothée Chalamet siguió cada movimiento del cordobés desde la tribuna.

Finalizado el partido, el actor no pudo contener su admiración y se dirigió al vestuario para conocer personalmente a Dybala. La foto que capturaron juntos pronto se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. Chalamet compartió la imagen en una story de Instagram, donde escribió un breve mensaje de agradecimiento. El futbolista replicó la publicación, logrando que los fans de ambos reaccionaran con entusiasmo y comentarios elogiosos.

Paulo Dybala y Timothée Chalamet.jpg (Foto: Redes sociales)

Paulo Dybala, más allá del campo de juego

Este encuentro no solo refleja el impacto global del fútbol, sino también cómo Paulo Dybala se ha consolidado como una figura relevante más allá del deporte. El cordobés, quien llegó a la Roma en 2022, continúa siendo un referente indiscutido del equipo italiano. A pesar de los rumores que lo vinculaban con otros clubes, Dybala ha reafirmado su compromiso con la Roma, consolidándose como uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Timothée Chalamet, de Hollywood al fútbol

Por su parte, Timothée Chalamet es uno de los actores más aclamados de su generación. Con solo 27 años, el estadounidense ha trabajado con directores de renombre como Wes Anderson y Denis Villeneuve. Su papel en películas como Call Me By Your Name, The French Dispatch y Dune le han otorgado reconocimiento internacional. Sin embargo, su admiración por Dybala parece haber sido el motivo perfecto para disfrutar de un partido de fútbol.

Timothee Chalamet en Roma.jpg

Un encuentro inolvidable entre Dybala y Chalamet

La foto entre Dybala y Chalamet no tardó en volverse tendencia en redes. Fans de todo el mundo compartieron la imagen y destacaron el inesperado encuentro entre dos figuras de industrias tan diferentes. Algunos comentarios resaltaron la humildad del actor al acercarse al vestuario, mientras otros elogiaron la disposición de Paulo Dybala para tomarse un momento con sus seguidores, sin importar su fama.

Además, esta interacción demuestra cómo las redes sociales han transformado la forma en que las celebridades conectan con el público. La viralización de la foto fue casi instantánea, alcanzando a millones de usuarios en cuestión de horas.