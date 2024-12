Oriana Sabatini y Paulo Dybala publicaron el video de su boda: así fueron los emotivos votos

Una de las partes más destacada y comentada en las redes, fue la lectura de votos, donde ambos se expresaron el inmenso amor que sentían antes de dar el sí.

“Tardó un poco, estaba con un poquito de polvo", bromeó Oriana antes de comenzar con los suyos. Por supuesto, las lágrimas no faltaron tanto en ellos como entre los invitados.

También, se pudieron ciertos momentos del detrás de escena con momentos íntimos de la familia y los novios antes de salir a compartir con todos sus seres queridos y allegados.

Embed

La angustia de Oriana Sabatini al hablar de la ausencia de su tía Gaby en su boda: "Es triste"

El 20 de julio de este año Oriana Sabatini tuvo una boda soñada junto a Paulo Dybala pero la ausencia de su tía Gaby empañó la gran noche. Después de algunos meses, la cantante habló por primera vez en LAM (América) acerca de esta polémica interna familiar.

“Algo que me gustaría aclarar es que lo escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. El siempre da buena información pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”, explicó.

En tanto, remarcó: “Si le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo”.

“Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”, confesó.

Oriana Sabatini Paulo Dybala

Sin embargo, reflexionó: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no queres estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", agregó.

Por último, aseguró que toda su familia se encontraba angustiada por la situación y negó estar al tanto de los motivos que llevaron a la tenista a tomar esta decisión. "Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”, sostuvo.