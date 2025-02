Franco Colapinto en Alpine: cuáles fueron las palabras de un ex piloto que ilusionan al argentino

“Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa“, contó. La respuesta de uno de sus colegas reveló el impacto de esa declaración: ”¿Qué dices? Pero si la primera carrera es Australia...”.

A pesar de esta oportunidad de Doohan de ser local ante su gente, tal como dijo Flavio Briatore, en la Fórmula 1 no se puede tener sentimientos y no hay nada confirmado.

Crece la ilusión de Franco Colapinto: un expiloto aseguró que Jack Doohan no correrá en el arranque de la F1 en 2025.

Colapinto se subiría al auto de Alpine en esta temporada. “Lo que te puedo decir es que yo te diría de buena fuente que yo creo que en cinco carreras no estará”, arremetió Merhi sobre Doohan. En este caso, la respuesta no tuvo tanta sorpresa y acompañó su información.

Cuándo podría debutar Colapinto con Alpine en la F1

Segundos más tarde, el ex piloto español sacó el pie del acelerador y tomó sus recaudos sobre la continuidad de Doohan y que arranque la temporada como piloto titular de Alpine: “En principio sí, pero te digo que yo, de lo que he visto en Fórmula 1 y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”.

Por el momento, desde Alpine se mantienen con un hermetismo absoluto y no reaccionan a los rumores. Lo mismo sucede desde el lado de Franco Colapinto y sus representantes. La escudería francesa está enfocada en la preparación del auto, las pruebas y el lanzamiento oficial del monoplaza para esta temporada.