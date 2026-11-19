Cuál es el objetivo de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas y a qué hora corre

En el plano estrictamente deportivo, el representante nacional aseguró que “es muy emocionante” competir en el trazado estadounidense y dejó en claro cuál es la meta junto a su escudería tras las últimas fechas sin cosecha: “En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso. Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”.

Con la misión de regresar a la zona de puntos, Alpine cuenta además con un antecedente estadístico favorable en suelo norteamericano durante la temporada 2026, ya que logró sumar unidades en las dos competencias disputadas previamente en Estados Unidos (Miami y Austin).

La agenda completa de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas (horarios de Argentina) será la siguiente: