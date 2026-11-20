De cara a la continuidad del cronograma en Estados Unidos, el argentino anticipó un sábado intenso antes de la lucha por la grilla: “Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la Clasificación, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”.

Qué dijeron Pierre Gasly y el director de Alpine tras el segundo puesto en Las Vegas

El mejor registro del día dentro de la estructura francesa quedó en manos de Pierre Gasly, quien finalizó segundo en la segunda práctica a tan solo 71 milésimas de George Russell. El piloto francés valoró el desafío técnico que implicó girar con escaso agarre, aunque coincidió en la necesidad de esperar por el asfalto seco para medir el potencial real del auto: “Fue un día muy exigente al volante, con la pista mojada y bastante fría. Sin embargo, siempre es un reto divertido tratar de mantener el auto bajo control cuando el agarre es muy bajo. Hicimos un par de vueltas al final de la primera sesión de pruebas libres con llantas para lluvia extrema, pero había demasiada agua estancada como para lograr algo competitivo”.

Respecto de su cierre en lo más alto de la tabla de tiempos, Gasly mantuvo la cautela: “Me sentí bastante bien en esas condiciones y fui aumentando la velocidad poco a poco. Al final, con la pista secándose, terminamos en el segundo lugar. Eso siempre es agradable, pero somos realistas y sabemos que las condiciones serán muy diferentes mañana, probablemente en seco, y tengo muchas ganas de sentir cómo se comporta el auto en condiciones que probablemente sean más representativas de lo que veremos en la clasificación y en la carrera”.

En la misma sintonía se expresó Steve Nielsen, director de Alpine, quien destacó el inicio positivo del equipo en un circuito que consideran favorable para el monoplaza, sin perder de vista el contexto climático: “Hoy fue muy difícil para los pilotos con la lluvia y la pista mojada. Obviamente, es bueno estar ahí arriba en el segundo lugar de la tabla de tiempos, pero no podemos darle demasiada importancia dada la evolución de la pista al final de la sesión. Después de un par de carreras difíciles, siempre pensamos que este sería un circuito que podría adaptarse a las características de nuestro auto. Esperamos poder correr en seco mañana y ver cómo se comporta el auto; seguimos bastante optimistas tras el desempeño de hoy. Tenemos algunas cosas que evaluar esta noche, aunque tal vez no sean representativas de las condiciones que esperamos para el resto de la semana, pero es un comienzo positivo y esperamos ver qué podemos lograr con ambos autos”.