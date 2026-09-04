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Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 9 × 7 - (30 - 11) + 24.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el orden de la cuenta

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 6 = 72 | 30 - 11 = 19

La expresión queda así: 72 + 9 × 7 - 19 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 72 + 63 - 19 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 63 = 135 |

135 - 19 = 116 |

116 + 24 = (?)

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: mejora la concentración, obliga a revisar cada paso y convierte una cuenta cotidiana en un desafío rápido para activar la mente.

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