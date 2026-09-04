Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

12 × 6 = 72 | 30 - 11 = 19

La expresión queda así: 72 + 9 × 7 - 19 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 72 + 63 - 19 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 63 = 135 |

135 - 19 = 116 |

116 + 24 = (?)

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: mejora la concentración, obliga a revisar cada paso y convierte una cuenta cotidiana en un desafío rápido para activar la mente.