Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 9 × 7 - (30 - 11) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 6) + 9 × 7 - (30 - 11) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 6 = 72 | 30 - 11 = 19
La expresión queda así: 72 + 9 × 7 - 19 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 7 = 63
La expresión queda así: 72 + 63 - 19 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
72 + 63 = 135 |
135 - 19 = 116 |
116 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: mejora la concentración, obliga a revisar cada paso y convierte una cuenta cotidiana en un desafío rápido para activar la mente.