El inesperado mensaje de Lali Espósito en medio del conflicto entre Tini Stoessel y sus padres

Ese gesto no pasó inadvertido y algunos especialistas lo interpretaron como una posible señal vinculada con la situación familiar que atraviesa. Sin embargo, más allá de las distintas lecturas, Tini también pronunció unas palabras que rápidamente cobraron especial relevancia.

“Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca. Con todo mi equipo, con mis amigas, con el amor de mi vida, y todos ustedes que están acá”, expresó la cantante durante su presentación.

Un detalle que tampoco pasó desapercibido fue la ausencia de cualquier mención a sus padres o a su familia en ese mensaje. En medio de la fuerte exposición que adquirió la interna con Alejandro Stoessel, esa decisión también fue tomada por muchos como una señal.

Mientras continúa la expectativa por conocer cómo seguirá esta historia, una reconocida figura de la música argentina decidió pronunciarse y mostrar públicamente su respaldo a Tini. Se trata nada menos que de Lali Espósito, quien utilizó sus redes sociales para compartir un particular mensaje.

La actriz y cantante, pareja de Pedro Rosemblat, evitó mencionar directamente a Tini Stoessel en su publicación. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales rápidamente asociaron sus palabras con la situación que atraviesa actualmente la intérprete.

Desde su cuenta de X, Lali escribió: “Aguante el pop rock de chicas bárbaras”, acompañado por una bandera argentina y un corazón.

La particular publicación no tardó en generar repercusiones entre los internautas, quienes interpretaron que el mensaje estaba dirigido a Tini y que, de esta manera, Lali Espósito habría decidido acompañarla públicamente en este complejo momento personal y familiar.

Así, mientras la interna de Tini Stoessel con sus padres continúa generando todo tipo de especulaciones, la cantante sigue adelante con su nueva gira y cada uno de sus gestos y declaraciones es seguido de cerca. En ese contexto, el posteo de Lali sumó un nuevo capítulo a la historia y abrió la incógnita entre sus seguidores: ¿realmente se trató de un mensaje para Tini?

Cuál fue la confesión íntima de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul en su primer recital en México

El escándalo familiar que sacudió a Tini Stoessel tuvo su primer gran capítulo público sobre un escenario, y la cantante no estuvo sola: en medio de una noche lluviosa en Guadalajara, Rodrigo De Paul apareció para acompañarla en un momento más que especial. Frente a la mirada de todos, la artista lo buscó entre el público y terminó dedicándole una contundente declaración de amor.

En plena presentación, la cantante tomó una muñeca vestida de novia y preguntó: "¿Dónde estás, Rodri?". Luego de encontrarlo entre el público, se la mostró y le dijo: "Mi vida, mirá. Me hicieron con estos ojos, rubia". Finalmente, le dedicó una contundente declaración: "Te amo, mi amor. Fuerte el aplauso para el amor de mi vida".

En Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame destacó la presencia del futbolista y contó que estuvo acompañado por las amigas más cercanas de Tini, integrantes también de su equipo de trabajo.

Además, remarcó que De Paul mantuvo un perfil bajo durante el show y no subió al escenario, salvo que la propia artista se lo pidiera. En ese sentido, Pampito subrayó la importancia de su viaje: "Para mí es importantísimo que De Paul esté acompañándola en este primer show. Que se haya tomado un avión para acompañarla. No es casual".