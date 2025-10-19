En vivo Radio La Red
Franco Colapinto desobedeció una orden de Alpine y protagonizó un emotivo momento en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino defendió su postura pese al pedido de los ingenieros de equipo en el Gran Premio de Estados Unidos.

El Gran Premio de Estados Unidos tuvo este domingo su jornada principal en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y dejó una historia que hizo vibrar a los fanáticos argentinos: la del piloto Franco Colapinto, que volvió a demostrar carácter y determinación al volante de su Alpine A525.

El joven bonaerense, que había finalizado 14° en la carrera Sprint, terminó 17° en la competencia principal, pero lo más destacado fue su decisión de desobedecer las órdenes del equipo para mantener posición. En las últimas vueltas, Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly, quien venía con un ritmo mucho más lento, pese a que desde boxes le pidieron conservar el orden interno. “No podía quedarme atrás, tenía más ritmo”, habría dicho por radio, en un gesto que fue celebrado por los aficionados y que refleja su espíritu competitivo.

En lo más alto, Max Verstappen volvió a imponer su dominio y se llevó la victoria de punta a punta, consolidando su liderazgo y presionando a los McLaren en la recta final del campeonato. Detrás del neerlandés se ubicaron Lando Norris y Charles Leclerc, completando el podio.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri, actual líder del torneo, cruzó la meta en el quinto lugar, en una carrera marcada por la gestión de neumáticos y las altas temperaturas texanas.

Franco Colapinto explicó por qué desobedeció la orden de Alpine al momento de sobrepasar a Pierre Gasly

El piloto argentino defendió su postura pese al pedido de los ingenieros de equipo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto desoyó la orden de los ingenieros de Alpine cuando le pidieron que no sobrepase a Pierre Gasly a dos vueltas del final y terminó en el pueso 17 en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Luego, en la zona mixta, argumentó su decisión.

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido. Creo que él (Gasly) tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”, dijo el argentino en relación a la amenaza que estaban recibiendo por parte de Gabriel Bortoleto.

Luego, intentó restarle polémica a esta situación: “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”. Ningún otro integrante del equipo habló sobre lo ocurrido hasta el momento. Se espera por la palabra de Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine.

