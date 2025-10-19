El emotivo mensaje de Lionel Messi para la Selección argentina tras la derrota en la final del Mundial Sub 20

En vivo Radio La Red
La Pulga respaldó a los juveniles que representaron a la camiseta albiceleste en Chile y les dedicó un posteo en su cuenta de Instagram

Tras la derrota de la Selección argentina Sub 20 en la final del Mundial disputado en Chile, Lionel Messi fue uno de los primeros en enviar un mensaje de aliento al plantel que dirige Diego Placente. El capitán de la Selección mayor siguió de cerca el desempeño del equipo juvenil y expresó su orgullo por la campaña, a pesar de que no se logró el título.

Leé también Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20
Con gol de Silvetti, Argentina ganó 1 a 0. (Foto: Reuters).

Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Messi en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada por una imagen del plantel argentino.

messi

Durante el certamen, el rosarino ya había mostrado su apoyo en varias oportunidades, especialmente tras las victorias en cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia. En esas ocasiones, Messi había destacado el rendimiento del equipo y también mencionó a Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami, una de las figuras del torneo.

La final ante Marruecos terminó 2-0 a favor del conjunto africano, que consiguió el primer título mundial Sub 20 de su historia. Los goles fueron convertidos por Yassir Zabiri, en dos oportunidades.

Marruecos le ganó 2 a 0 a la Argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20

En los primeros minutos del partido los africanos empezaron a demostrar que iban a ser un rival muy duro. Las ofensivas fueron por los laterales y todos comandados por Othmane Maamma. Y a los 10 de la primera parte, una salida en falso del arquero Santino Barbi derivó en la solicitud del VAR por parte de Marruecos.

Zabiri se hizo cargo del disparo y la clavó al ángulo del palo del arquero. Era el 1 a 0. La Argentina no sintió el impacto y salió a buscar la igualdad. Tuvo acercamientos al arco rival, pero sin ser chances claras. Pero Marruecos aprovechaba los espacios y a los 28 e encontró con una situación sobre la derecha.

Othmane Maamma hizo todo bien. Corrió con la pelota al pie, llegó al fondo de la cancha, metió el freno, levantó la cabeza y envió el centro al segundo palo. Por ese sector entró Zabiri que, de zurda y de primera, anotó el 2 a 0. De esa manera finalizó la primera etapa y los africanos fueron mejores por aprovechar las chances.

Para el inicio de la segunda a la Argentina no le quedaba otra que salir a buscar el descuento. No le faltó nunca el esfuerzo de ir a buscarlo, pero siempre chocó con la defensa rival. A medida que pasaban los minutos, cada vez más los rivales se refugiaban en el fondo, pero siempre firmes. El partido llegaba a su fin y las posibilidades de un descuento que genere ilusión eran cada vez menos.

La final terminó y Marruecos se quedó con el partido y el título del mundo Sub 20 por primera vez en su historia. Un justo campeón, que golpeo en los momentos justos y también supo sufrir. para la Argentina, la chance de el séptimo título de la categoría no pudo ser, pero el material está en las juveniles de la Argentina.

