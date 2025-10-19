Mundial Sub 20: la selección Argentina perdió 2-0 ante Marruecos en la final

21:34 - Marruecos mantiene la ventaja y se acerca al título

Los marroquíes ganan 2-0, a falta de solo 20 minutos para el final del partido.

21:24 - Placente hace cambios para buscar dar vuelta la historia

El director técnico de la Selección argentina ya realizó cuatro modificaciones, con el objetivo de dar vuelta la final ante Marruecos.

21:16 - La Argentina busca pero no encuentra el descuento

Los dirigidos por Diego Placente tienen a Marruecos metido en su propio arco, pero no llega con claridad.

21:08 - ¡Se puso en marcha el segundo tiempo!

La Selección argentina Sub 20 intentará dar vuelta el 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial.

20:53 - ¡Final del primer tiempo!

La Selección argentina cae 2-0 ante Marruecos al término del primer tiempo de la final del Mundial Sub 20.

20:51 - Silvetti se pierde el descuento

El delantero argentino tuvo un mano a mano clarísimo pero la tiró afuera.

20:36 - Cambio en Argentina

Entra el delantero Mateo Silvetti por el mediocampista Valentino Acuña a los 32 minutos del

20:31 - Marruecos estira la ventaja

Yassir Zabiri estira la ventaja para Marruecos a los 28 minutos del primer tiempo tras una gran jugada individual de Othmane Maamma.

20:13 -Tiro libre en muy buena posición para Marruecos

El conjunto africano tiene un muy buen tiro libre a su favor a los 11 minutos del primer tiempo.

20:10 - ¡Marruecos tuvo el primero!

Maamma picó solo al vacío y el arquero argentino Santino Barbi llegó a tapar para dejarlo sin ángulo. De todas maneras, el director técnico marroquí pidió revisión en el VAR.

20:03 - ¡Empezó la final del Mundial Sub 20!

Argentina y Marruecos ya se enfrentan en la gran final del Mundial Sub 20

19:56 - Así forman Argentina y Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.