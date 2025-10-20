Quiénes fueron los dos famosos que dejaron MasterChef Celebrity en la primera gala de eliminación

"Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban", anunció el pastelero. Y así llegó el momento más esperado: "El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones Luis, seguís en competencia".

De Santis dedicó unas sentidas palabras al boxeador: "Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón".

Roña se despidió del certamen con una frase que dejó en claro su espíritu deportivo: "Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros".

¿Qué hizo Luis Ventura en MasterChef Celebrity que indignó al jurado?

Luis Ventura protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity (Telefe) tras presentar su plato en la gala. Su preparación no solo generó críticas por parte del jurado, sino que también provocó una reacción inesperada de la conductora, Wanda Nara.

Más allá de que los ñoquis con salsa fileto no lograron convencer por su sabor ni textura, lo que realmente desató la polémica fue una actitud del periodista durante la devolución. Su gesto frente a los chefs se volvió viral y generó revuelo en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Germán Martitegui le pidió que probara su propia comida. En ese momento, Ventura escupió el ñoqui directamente en el plato donde los jurados debían degustar. Aunque el punto de cocción no fue el adecuado, lo que se llevó todas las miradas fue la insólita escena que protagonizó.

"A mí me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", explicó Ventura al justificar su elección culinaria.

"Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo sorprendido Germán Martitegui, visiblemente incómodo por lo ocurrido. Ventura, lejos de arrepentirse, respondió con humor: "Sí, esto es para valientes".

Wanda Nara no se quedó afuera del momento y se acercó al jurado para probar los ñoquis. Su expresión lo dijo todo: gestos de desaprobación y una frase que desató risas en el estudio. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, lanzó en tono de broma, haciendo alusión al Premio Martín Fierro, del cual Ventura es presidente de APTRA.

Damián Betular también se animó a probar el plato, a pesar del incidente, y ofreció una devolución más técnica sobre el error en la preparación. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", señaló el chef, cerrando una de las escenas más insólitas de la noche.