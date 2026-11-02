Valentín Yankelevich habló de la denuncia contra su padre tras su triunfo en el TC2000: "Por eso decidí..."

“Me han escrito muchas personas para hacerme saber la importancia de mi testimonio para ellos. Ese fue otro de los motivos por los que decidí hablar y compartir mi historia”, sostuvo.

En medio de ese proceso personal, el deporte ocupa un lugar importante en su vida. Al referirse al respaldo que encontró dentro de las pistas, aseguró: “El automovilismo es una familia, el deporte en general lo es. Muy contento por tener esta contención”.

La victoria en General Roca llegó, además, en un momento de nuevas oportunidades profesionales. Días atrás, el piloto había anunciado que viajará a Italia para realizar una prueba con un auto del GT World Challenge en el circuito de Misano.

“Se me abrió la oportunidad a mediados de noviembre después de la carrera en General Roca con el TC2000. Voy a ir a probar un auto del GT World Challenge, en Italia, en el circuito de Misano”, contó en una entrevista con Carburando.

Aunque la posibilidad de competir en el exterior lo entusiasma, Valentín dejó en claro que su prioridad inmediata es terminar de la mejor manera la temporada en la Argentina.

“Es una linda oportunidad me encantaría que en algún momento se de el salto de poder ir a correr afuera pero ahora estoy concentrado realmente acá en hacer lo mejor y cerrar bien el año”, señaló.