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El detalle oculto en el vestido de novia de Lali Espósito que pocos notaron: su especial significado

Un detalle del vestido del vestido de novia de Lali Espósito llamó la atención tras el posteo de la cantante con las fotos de la boda con Pedro Rosemblat.

2 nov 2026, 08:30
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El sábado 31 de octubre es una fecha que recordarán por siempre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, quienes se casaron después de casi tres años de noviazgo.

Se trató de una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes se hicieron presentes en una antigua casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

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Los novios se mostraron muy elegantes y disfrutaron de un sábado inolvidable donde sellaron su historia de amor con el casamiento.

En medio de la alegría por el gran paso, Lali Espósito compartió un posteo en Instagram donde reflejó su alegría por el casamiento, agradeció a quienes asistieron y mostró también las primeras imágenes de la boda.

En las fotos se detectó un particular detalle oculto en el vestido de novia que tiene un significado muy especial: en el diseño largo de color blanco con espalda al descubierto se observa en la parte de atrás un aplique de pieza metálica en forma de una rosa a la altura de la cintura y también lució una flor metálica en su mano.

Este pequeño detalle fue detectado por varios usuarios y se asoció la figura de una rosa para la novia en un casamiento que simboliza principalmente el amor, la pasión y un vínculo que perdura en el tiempo, lo que agregó un componente romántico y lleno de sentmiento desde el look.

El especial mensaje que compartió Lali Espósito tras su casamiento con Pedro Rosemblat

Tras dar el sí el sábado con Pedro Rosemblat, Lali Espósito emocionó a sus seguidores de Instagram con un mensaje lleno de amor y agradecimiento.

La cantante acompañó las postales de su soñado casamiento con unas palabras cargadas de felicidad y palabras de agradecimiento a quienes estuvieron presentes en el evento.

"¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", indicó la artista.

El casamiento se realizó el sábado en una casona del barrio porteño de San Telmo donde asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja.

     

 

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