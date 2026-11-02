El dramático último mensaje del piloto del avión en Florida antes de estrellarse y morir

“Mayday, mayday”, comunicó uno de los tripulantes al declarar la emergencia, la palabra clave para indicar que se atraviesa una situación de emergencia. En la transmisión también advirtió que el avión descendía a una velocidad de 3.000 metros por minuto. Pero fue el relato dramático de la copiloto la que contó a cada paso cómo la máquina se desplomó a gran velocidad como un misil.

Poco después, la cifra llegó a 6.000 metros por minuto y continuó aumentando. Por eso, la gran violencia del impacto contra el suelo que registraron, por ejemplo, las personas que iban por el camino adyacente a donde cayó el avión.

El avión se estrelló como un misil, sin poder realizar ninguna defensa por parte del piloto para intentar un aterrizaje de emergencia. ( Foto: Reuters)

El impacto y la investigación

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 12.50, cerca de Cresthaven, en el condado de Palm Beach, a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump.

El avión cayó junto a una avenida y provocó una enorme bola de fuego y un cráter. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió el impacto como un choque catastrófico. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron. Por el momento, las autoridades no establecieron oficialmente las causas del siniestro.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan lo ocurrido para determinar qué provocó la pérdida de control y qué papel tuvieron las condiciones meteorológicas.

Accidente aéreo: un enorme cráter en el lugar de la tragedia

El avión no pudo hacer nada por disminuir las consecuencias de un dramático aterrizaje, en realidad, una caída brusca a tierra. A tal velocidad cayó el avión que el impacto dejó un enorme cráter sobre una calle, el concreto destrozado, restos del avión esparcidos y una bola de fuego que hizo recordar a los testigos la caída de un misil.

La aeronave se estrelló el domingo, cuando viajaba desde Austin, Texas, hacia las Bahamas. La violencia del impacto y la velocidad con la que el avión perdió altura son dos de los elementos centrales para los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que trabaja junto con la Administración Federal de Aviación (FAA).

Una caída vertiginosa antes del impacto

Las comunicaciones entre la cabina y los controladores aéreos permiten reconstruir parte de la secuencia. Antes de la emergencia, los pilotos habían informado sobre turbulencias moderadas, precipitaciones y acumulación de hielo en la aeronave.

La tripulación pidió ascender unos 610 metros, hasta alcanzar los 37.000 pies, con la intención de encontrar condiciones más favorables. Pero la situación empeoró abruptamente. El avión comenzó a descender a una velocidad de 10.000 pies por minuto.

Segundos después, el piloto informó que la tasa había aumentado a 20.000 pies (6.000 metros) por minuto y declaró una emergencia.

“Nos vamos a estrellar contra el suelo”, advirtió desde la cabina. La última comunicación registrada fue: “Se nos acaba el tiempo”. Con esas dos indicaciones dejó en claro que no pudo hacer nada para aminorar el efecto de la caída y el impacto.

Los datos de seguimiento del vuelo indican que la velocidad vertical de descenso llegó a superar los 10.000 metros por minuto. Una caída de esa magnitud es compatible con una pérdida grave de control, aunque por sí sola no permite determinar qué la provocó.

Qué pudo pasar: las hipótesis que deberá analizar la investigación

Una de las primeras cuestiones será determinar si la acumulación de hielo y las condiciones meteorológicas contribuyeron a la pérdida de control. El hielo puede alterar el flujo de aire sobre las alas, reducir la sustentación y aumentar la resistencia. Sin embargo, los pilotos habían descrito inicialmente una formación de hielo que consideraban manejable, por lo que será necesario establecer qué cambió en los instantes siguientes.

Otra línea de investigación será analizar por qué el Learjet entró en un descenso tan acelerado y si llegó a superar sus límites operativos. Los expertos deberán determinar si hubo una falla mecánica, un problema en los sistemas de control o una pérdida de sustentación. También tendrán que establecer si la aeronave sufrió daños estructurales durante la caída. Sorprende que no pudo hacer nada para intentar un aterrizaje de emergencia. El avión cayó a tierra como un misil.

Los restos del avión, una pieza clave para reconstruir la tragedia

Los investigadores examinarán los restos del fuselaje, las alas, los motores y los sistemas de control para identificar señales de fallas anteriores al impacto. La distribución de los fragmentos y los daños producidos en el terreno también pueden ayudar a reconstruir la trayectoria final.

Además, las grabaciones de las comunicaciones con el control aéreo, los datos meteorológicos y los registros disponibles del vuelo permitirán establecer la secuencia de los acontecimientos.

El análisis de los registradores de vuelo, si están instalados y sus datos pueden recuperarse, también podría aportar información sobre el funcionamiento de los sistemas y las acciones de la tripulación.

Un barrio evacuado tras el impacto

La tragedia tuvo consecuencias más allá de las nueve víctimas. Las autoridades evacuaron a unos 600 residentes de una comunidad de casas móviles cercana mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona. El impacto también dañó infraestructura y tuberías de agua, y obligó a cerrar una importante vía.