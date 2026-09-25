Maru Botana habló del supuesto romance de Franco Colapinto con su hija Sofía y lanzó una frase sorpresiva: "Está..."

"Fan total", dijo Maru Botana sobre Colapinto. Y sobre la cercanía virtual entre su hija y el piloto, la chef aseguró: “Nunca me comentó nada Sofi, no tenía ni idea. Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona".

"Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”, agregó la conductora entre risas. "¿Como yerno de lo imaginás?", le preguntó el periodista.

Y la cocinera terminó dando el visto bueno a una posible relación amorosa entre su hija y el piloto de Fórmula 1: "Me parece que es divino. No lo conozco tanto a Franco pero sí a su familia y es un amor. Aprobado", cerró.

Maru Botana contó algo que no debía en el programa de Mario Pergolini y explotó todo

Maru Botana visitó Otro día perdido (El Trece) y sorprendió a Mario Pergolini anunciando una noticia de la competencia lo que generó el peor clima.

La cocinera confirmó su incorporación a las próximas ediciones de MasterChef Celebrity y MasterChef Kids, ambos formatos de Telefe, canal que compite directamente con El Trece por el rating.

Rodrigo Lussich planteó en Intrusos (América TV) si realmente Pergolini desconocía que su invitada iba a realizar semejante anuncio en pleno programa, teniendo en cuenta que se trataba de una novedad vinculada directamente con la competencia.

"En el Canal 13 cayó como el ort..., porque, ¿sabés qué pasa? Usa el programa de Mario, que compite, y el programa de Mario se graba. Podrían haber tenido la delicadeza de cortar esa parte. Ella lo tendría que entender", sostuvo Lussich al analizar la situación.

El conductor remarcó que no se trataba simplemente de una entrevista, sino de utilizar un espacio de El Trece, y particularmente un programa del prime time, para promocionar una propuesta de la señal rival.