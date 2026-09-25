Murió el "Negro" González Oro, a los 74 años

Murió González Oro: sus inicios en los medios

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro pasó parte de su infancia en esa provincia antes de trasladarse con su familia a Buenos Aires. Antes de dedicarse al periodismo estudió Abogacía y Psicología y también trabajó en los negocios familiares, aunque finalmente decidió apostar todo por la comunicación.

Su primer contacto con un micrófono se dio de joven, cuando fue invitado a pasar música en Radio de Cuyo, en Mendoza. Ya en 1989 debutó con un programa propio en la FM Playa Verde de Pinamar, conduciendo un ciclo nocturno donde seleccionaba la música y mantenía contacto directo con los oyentes. Más adelante trabajó como productor y conductor en Radio del Plata.

El boom de El Oro y El Moro en Radio 10, donde González Oro fue líder

Su consagración llegó en 1998, cuando el empresario Daniel Hadad lo convocó para formar parte del proyecto que se convertiría en Radio 10. Allí, el 4 de enero de 1999, debutó "El oro y el moro", el ciclo que se mantuvo durante casi 15 años al aire y llegó a reunir a cientos de miles de oyentes cada mañana. Su propuesta combinaba información, entrevistas, opinión y entretenimiento, con un estilo directo y descontracturado que le permitió construir una relación de enorme cercanía con el público.

Por sus micrófonos pasaron presidentes, ministros, figuras de la política y artistas de alcance internacional, entre ellos Ricky Martin y Chayanne, mientras que Sandro llegó a comunicarse como oyente para participar durante extensos minutos del programa. Allí compartió aire con periodistas como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin, y quedó instalada para siempre su icónica frase "¡Dale gasss!".

La trayectoría de González Oro en TV

Además de la radio, González Oro tuvo una importante presencia en televisión: participó de Polémica en el Bar junto a Gerardo Sofovich y encabezó ciclos como Cotidiano, Posdata, Noches Negras y Los unos y los otros. También formó parte del relanzamiento de Radio Rivadavia junto a colegas como Eduardo Feinmann, Nelson Castro y Baby Etchecopar. El 25 de marzo de 2021, en su programa La Vida Misma, anunció su retiro de los medios para radicarse definitivamente en Punta del Este. Sin embargo, en julio de 2023 volvió a la pantalla como conductor de reemplazo de Nosotros a la mañana, tras la salida del Pollo Álvarez, en lo que terminó siendo su último trabajo frente a cámara. A lo largo de su carrera recibió el carnet honorífico de locutor del ISER en reconocimiento a su trayectoria y en 2005 grabó un disco con las canciones que solía interpretar al aire.