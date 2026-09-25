La Selección Argentina después de Messi: Scaloni confirmó quién será el capitán de la Scaloneta

De esta manera, el estratega hizo oficial la designación del futbolista del Atlético de Madrid para encarar la transición. Si bien resta la confirmación sobre la continuidad del propio Scaloni al frente del cargo para la temporada 2027 —lo que eventualmente podría reconfigurar el panorama en caso de un cambio de conducción—, el estratega dejó en claro que el cordobés es su elegido para encabezar la nueva etapa.

En qué partidos fue capitán el Cuti Romero con la camiseta de la Selección Argentina

La portación de la cinta no resultará una experiencia inédita para el defensor central. Hasta el momento, el Cuti Romero lució el brazalete de capitán en tres encuentros oficiales con la Selección Argentina: