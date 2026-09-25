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La Selección Argentina después de Messi: Scaloni confirmó quién será el capitán de la Scaloneta

Lionel Scaloni hizo oficial quién asumirá la capitanía de la Selección Argentina cuando Lionel Messi se retire. Los detalles.

Lionel Scaloni confirmó quién portará la cinta de capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi. 

Lionel Scaloni confirmó quién portará la cinta de capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi. 

Mientras los hinchas argentinos ultiman los detalles para vivir una jornada histórica en la despedida oficial de Lionel Messi ante Benín el próximo 6 de octubre, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya proyecta la reestructuración del equipo de cara al futuro. En la antesala de los tres compromisos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y el seleccionado africano, Lionel Scaloni rompió el silencio en rueda de prensa y confirmó oficialmente que Cristian "Cuti" Romero será quien herede la cinta de capitán cuando la Pulga concluya su ciclo en el conjunto nacional.

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Lionel Messi se prepara para su último partido con la Selección Argentina (Foto: archivo).

El entrenador ratificó así una decisión que venía madurando puertas adentro, respaldando la ascendencia que el zaguero central de 28 años construyó en el vestuario albiceleste durante los últimos compromisos internacionales.

Por qué Lionel Scaloni eligió al Cuti Romero para ser el nuevo capitán de la Selección Argentina

Durante la conferencia brindada en las instalaciones del predio de la AFA en Ezeiza, el director técnico fundamentó su elección repasando la jerarquía interna de los referentes del plantel y la voz de mando que proyecta el defensor desde la última línea.

"El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi). Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado", reflexionó Scaloni ante los medios de comunicación presentes.

De esta manera, el estratega hizo oficial la designación del futbolista del Atlético de Madrid para encarar la transición. Si bien resta la confirmación sobre la continuidad del propio Scaloni al frente del cargo para la temporada 2027 —lo que eventualmente podría reconfigurar el panorama en caso de un cambio de conducción—, el estratega dejó en claro que el cordobés es su elegido para encabezar la nueva etapa.

En qué partidos fue capitán el Cuti Romero con la camiseta de la Selección Argentina

La portación de la cinta no resultará una experiencia inédita para el defensor central. Hasta el momento, el Cuti Romero lució el brazalete de capitán en tres encuentros oficiales con la Selección Argentina:

  • Eliminatorias Sudamericanas (2025): Tuvo su estreno absoluto como capitán en la victoria 1-0 frente a Chile.

  • Amistoso Internacional (octubre de 2025): Volvió a llevar la cinta durante el compromiso disputado ante Venezuela.

  • Amistoso Internacional previo al Mundial 2026: Encabezó al equipo como capitán en el triunfo 2-1 sobre Mauritania.

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