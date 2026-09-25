La Selección Argentina después de Messi: Scaloni confirmó quién será el capitán de la Scaloneta

Mientras los hinchas argentinos ultiman los detalles para vivir una jornada histórica en la despedida oficial de Lionel Messi ante Benín el próximo 6 de octubre, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya proyecta la reestructuración del equipo de cara al futuro. En la antesala de los tres compromisos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y el seleccionado africano, Lionel Scaloni rompió el silencio en rueda de prensa y confirmó oficialmente que Cristian "Cuti" Romero será quien herede la cinta de capitán cuando la Pulga concluya su ciclo en el conjunto nacional.