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Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: "Me sacaron una foto y..."

En PH: Podemos Hablar, el actor y cantante contó cómo una salida para comprar ingredientes terminó convertida en una noticia sobre su supuesto mal momento después de la ruptura.

1 nov 2026, 09:39
Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: Me sacaron una foto y...
Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: "Me sacaron una foto y..."
Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: Me sacaron una foto y...
Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: "Me sacaron una foto y..."

Benjamín Amadeo sorprendió en PH: Podemos Hablar (Telefe) al recordar una insólita situación que vivió después de separarse de Lali Espósito. Una caminata de domingo para comprar dos cebollas terminó retratada en los medios como una señal de tristeza por el final de la relación.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff convocó al punto de encuentro a quienes alguna vez sintieron dolor al encontrarse con noticias sobre su vida privada. El músico dio un paso al frente y compartió una experiencia que, con el tiempo, le permitió reflexionar sobre la exposición mediática.

“Me separé de Lali en su momento, hace ya 10 años o más, y me acuerdo que salí a comprar cebolla para hacer un tuco un domingo, que caminé mucho porque no había nada abierto. Estaba en pijama, con dos cebollas en una bolsa y me sacaron una foto y un medio tituló ‘El mal momento de Benja Amadeo’”, relató.

Detrás de aquella imagen había una escena cotidiana: el artista quería cocinar y había salido a buscar los ingredientes que le faltaban. Sin embargo, la fotografía fue presentada con una interpretación vinculada a su separación.

Qué aprendió Benjamín Amadeo sobre la exposición de su vida privada

Al recordar el episodio, Amadeo explicó que la experiencia le sirvió para pensar qué aspectos de su intimidad quería preservar y cómo una situación habitual podía adquirir un sentido diferente al convertirse en noticia.

“Yo tuve un camino muy poco expuesto y aprendí que muchas veces no todo termina en lugares donde deseamos y que hay que ser cuidadosos si uno quiere mantener la paz. Estaba en pijama, con dos cebollas en la mano y pude aprender un montón”, reflexionó.

Su relato tuvo, además, una coincidencia particular: la emisión del programa coincidió con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. De todos modos, su intervención estuvo centrada en aquella anécdota y en el aprendizaje que le dejó, sin referirse a la boda ni al presente sentimental de su expareja.

     

 

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