Benjamín Amadeo reveló el mal momento que sufrió tras separarse de Lali Espósito: "Me sacaron una foto y..."

Qué aprendió Benjamín Amadeo sobre la exposición de su vida privada

Al recordar el episodio, Amadeo explicó que la experiencia le sirvió para pensar qué aspectos de su intimidad quería preservar y cómo una situación habitual podía adquirir un sentido diferente al convertirse en noticia.

“Yo tuve un camino muy poco expuesto y aprendí que muchas veces no todo termina en lugares donde deseamos y que hay que ser cuidadosos si uno quiere mantener la paz. Estaba en pijama, con dos cebollas en la mano y pude aprender un montón”, reflexionó.

Su relato tuvo, además, una coincidencia particular: la emisión del programa coincidió con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. De todos modos, su intervención estuvo centrada en aquella anécdota y en el aprendizaje que le dejó, sin referirse a la boda ni al presente sentimental de su expareja.