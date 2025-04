Franco Colapinto reveló qué función desactivó de su celular y sorprendió a todos: "No existe más"

"¿Tenés el doble tilde azul?", le preguntaron, en referencia al visto de WhatsApp. Su respuesta fue tajante: "No, nunca. No existe más en mi teléfono." Además, confesó que no activa el sonido del celular. "Lo tengo todo el día encima, no me hace falta ponerlo con sonido".

Otra de sus reglas tiene que ver con los mensajes.“Yo mando los dos. Me gusta escuchar audios, depende de quién. Si son de cinco minutos, no los abro nunca”, admitió con humor. Aunque se permitió una excepción: “Pobre mi psicólogo, que le mando audios de tres minutos. Los debe escuchar en 2x porque son re largos”.

También reveló que revisa su teléfono "cada muy poco" y hasta se mostró ansioso en plena entrevista por no poder hacerlo. “En este video me está agarrando cosa que no puedo abrirlo y ver qué pasa”, lanzó entre risas.

La aparición volvió a mostrar el costado más carismático de Colapinto, quien mientras sigue esperando su oportunidad para competir oficialmente en la F1, continúa fortaleciendo su vínculo con los fanáticos y la prensa, incluso desde la pantalla del celular.