Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y reveló que identificaron al responsable: "Tengo absolutamente todo"

Con respecto al origen de las amenazas, fue categórica: "A mí me parece que cuando te están amenazando bajo una una anonimato porque no conocés a la persona, no conocés la cuenta, es a través de una red social y todo lo demás, yo dije: 'No, yo esto no lo puedo dejar pasar'. No porque tenga miedo de que me vaya a pasar algo, simplemente no me banco que me pretendan amedrentar".

Más adelante, reveló que lograron identificar a la responsable: "Tengo el nombre de la persona. Es una mujer. Tengo la cuenta, tengo absolutamente todo". Ante la consulta de Marcela Tauro sobre si se trataba de alguien cercano, respondió: "No, incluso tiene muy pocos seguidores, no tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque".

La actriz explicó por qué decidió acudir a la justicia. "Lo único que me preocupó que por eso hice la denuncia, si no no lo hubiera hecho, es porque puso una dirección exacta", señaló.

Por últimi, el panelista Gonzalo Sorbo quiso saber si había recibido algún tipo de protección. Salgueiro contestó: "Me están por dar un botón antipánico, porque la denuncia se hizo el viernes".

Embed

Cómo fue el violento robo que sufrió Adriana Salgueiro

La actriz Adriana Salgueiro fue víctima de un violento asalto en plena calle y decidió compartir en sus redes sociales las imágenes que mostraban cómo había quedado su vehículo completamente dañado.

"¡Qué lindo despertar así! ¿No? Lpm", escribió con evidente angustia junto a la foto de su auto, donde se apreciaba la ventanilla trasera rota de manera total.

Ante la situación, Salgueiro se puso en contacto con el ciclo A la Tarde (América) y, mediante un audio de WhatsApp, relató lo ocurrido. “Dejé el auto un rato así, con unas bolsas adentro de cosas que había comprado, y nos rompieron todo el vidrio. Tuvieron que haber estado espiando porque los vidrios son polarizados", contó la actriz.

La artista también señaló que está tomando medidas para esclarecer lo sucedido. “Fui a dar una vuelta con el perro y lo destrozaron, como se ve ahí. Estoy averiguando por las cámaras de seguridad que hay en la cuadra, no para recuperar nada, pero porque hay algunos personajes medio extraños dando vuelta por ahí, así como nos robaron los bronces la vez pasada en la puerta del edificio", explicó con firmeza.