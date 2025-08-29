En vivo Radio La Red
Volvió la F1 con un brutal trompo y bandera roja: quién la causó y cómo le fue a Colapinto

Terminó la primera práctica libre en Zandvoort, Países Bajos. De cara a la segunda práctica, el clima es amenazante. Si llueve, equipos bien adaptados en seco como McLaren podrían sufrir, y habrá oportunidades para otros pilotos como Colapinto.

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort -con la presidencia de Franco Colapinto- arrancó con intensidad y terminó con sobresaltos. El piloto responsable de la bandera roja fue el novato de Mercedes, Kimi Antonelli, quien se salió de pista en la curva 9 y quedó encajado en la grava, obligando a detener la actividad durante varios minutos.

Apenas comenzada la sesión, Antonelli sufrió un subviraje en la curva 9, perdió completamente el control y quedó varado en la grava. Su error generó una rápida reacción de los comisarios: se desplegó la bandera roja para permitir la recuperación del Mercedes y restaurar la seguridad.

Franco Colapinto, el argentino en pista

Una mención especial merece Franco Colapinto, el piloto argentino que corre para Alpine, y quien conservó su lugar en el equipo para este fin de semana. En esta primera práctica, finalizó 18.º, con un déficit de casi 2 segundos con respecto a Norris.

Alpine tuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).

Domina McLaren: Norris y Piastri imponen su ritmo

Once minutos después de reanudarse la actividad, McLaren dejó clara su superioridad. Lando Norris marcó el mejor tiempo con un 1:10.278, seguido por su compañero de equipo y líder del campeonato, Oscar Piastri, a solo 0,292 segundos.

Detrás se ubicaron Aston Martin, con Lance Stroll en tercer lugar y Fernando Alonso cuarto, ambos perdiendo más de medio segundo respecto a Norris. También destacó Alexander Albon, quinto con Williams, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, quedó sexto, a casi un segundo del británico, terminando la sesión atrapado en la grava en la curva 1.

Ferrari y Mercedes: un viernes con altibajos y el trompo de Hamilton

Para Ferrari, la sesión fue difícil: Charles Leclerc y Lewis Hamilton finalizaron 14.º y 15.º, respectivamente, muy lejos del ritmo de los líderes. Leclerc, incluso, expresó su frustración por radio: “estamos muy lejos”.

En Mercedes, las miradas se centraron en Antonelli como responsable del incidente. Su error no solo detuvo la sesión, sino que también complicó la recolección de datos para el equipo.

Resumen de la sesión

  • Bandera roja: provocada por Kimi Antonelli (Mercedes), tras irse contra la grava en curva 9.

  • Primero y segundo: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), con dominio destacado.

  • Tercero y cuarto: Lance Stroll y Fernando Alonso (Aston Martin).

  • Sexto: Max Verstappen (Red Bull), tuvo un trompo tras bandera verde.

  • Ferrari retrasado: Leclerc 14.º, Hamilton 15.º.

  • Franco Colapinto 18.º, consolidando su rol en Alpine.

