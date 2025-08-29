Volvió la F1 con un brutal trompo y bandera roja: quién la causó y cómo le fue a Colapinto.

Domina McLaren: Norris y Piastri imponen su ritmo

Once minutos después de reanudarse la actividad, McLaren dejó clara su superioridad. Lando Norris marcó el mejor tiempo con un 1:10.278, seguido por su compañero de equipo y líder del campeonato, Oscar Piastri, a solo 0,292 segundos.

Detrás se ubicaron Aston Martin, con Lance Stroll en tercer lugar y Fernando Alonso cuarto, ambos perdiendo más de medio segundo respecto a Norris. También destacó Alexander Albon, quinto con Williams, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, quedó sexto, a casi un segundo del británico, terminando la sesión atrapado en la grava en la curva 1.

Ferrari y Mercedes: un viernes con altibajos y el trompo de Hamilton

Para Ferrari, la sesión fue difícil: Charles Leclerc y Lewis Hamilton finalizaron 14.º y 15.º, respectivamente, muy lejos del ritmo de los líderes. Leclerc, incluso, expresó su frustración por radio: “estamos muy lejos”.

En Mercedes, las miradas se centraron en Antonelli como responsable del incidente. Su error no solo detuvo la sesión, sino que también complicó la recolección de datos para el equipo.

