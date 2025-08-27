Franco Colapinto y el aniversario que le cambió la vida para siempre

Apenas unos días después, llegó a Bakú para disputar el GP de Azerbaiyán, un circuito callejero desconocido y de alta complejidad. Allí, Colapinto alcanzó la Q3 y finalizó en 8º lugar, sumando sus primeros cuatro puntos y rompiendo una racha de 40 años sin pilotos argentinos en la zona de puntuación de la Fórmula 1.

El fervor por Colapinto fue absoluto en Argentina. En Singapur, sorprendió con una largada espectacular que le permitió ganar varias posiciones, aunque terminó 11º. En Austin, Estados Unidos, volvió a destacarse largando 15º y finalizando 10º, incluso logrando el récord de vuelta hasta que Alpine aplicó una estrategia de neumáticos que se lo arrebató en los últimos giros. En Ciudad de México, volvió a demostrar consistencia, terminando en 12º lugar y consolidando su protagonismo en el equipo inglés.

colapinto

Los duros golpes en Brasil y el final de temporada

El GP de Brasil en Interlagos fue un momento crítico. Las fuertes tormentas provocaron que la clasificación se disputara el mismo domingo, y Colapinto sufrió dos accidentes importantes que lo obligaron a abandonar la carrera. En Las Vegas, un roce durante la clasificación provocó un choque que lo relegó al 14º puesto.

Posteriormente, en Qatar, finalizó 18º en la carrera sprint y debió abandonar en la primera curva de la carrera principal debido a un contacto entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Finalmente, en Abu Dhabi, cerró la temporada con otro abandono por problemas mecánicos y un golpe de Oscar Piastri que complicó aún más su rendimiento.

El salto a Alpine

A pesar de un cierre complicado con Williams, Alpine apostó por Colapinto, sumándolo a su equipo. Inicialmente, se desempeñó como piloto de reserva, reemplazando al australiano Jack Doohan tras las primeras seis carreras. Su llegada generó gran expectativa, dado que el equipo francés atravesaba inconvenientes técnicos y una polémica interna respecto al desempeño del monoplaza. Aun así, Colapinto mantuvo el foco y la concentración, buscando afianzarse como piloto titular y asegurando su continuidad para la temporada 2026.