Franco Colapinto y el aniversario que le cambió la vida para siempre

Hace exactamente un año, un hecho inesperado marcó un antes y un después en la carrera del joven piloto argentino, abriendo un camino lleno de oportunidades, desafíos y decisiones que definirían su futuro en la Fórmula 1.

Hace exactamente un año, el 27 de agosto de 2024, Franco Colapinto ingresó oficialmente a la Fórmula 1 tras ser confirmado por Williams para reemplazar a Logan Sargeant y disputar las últimas nueve carreras de la temporada. La noticia generó un revuelo inesperado, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ya que el joven piloto, de apenas 19 años en ese momento, se convirtió en una de las promesas más destacadas del automovilismo argentino.

Leé también ¿Hay Colapinto para rato? La noticia que sacude al mundo de la Fórmula 1
Franco Colapinto

Desde entonces, su desempeño en la Máxima captó la atención de otros equipos, siendo Alpine uno de los que rápidamente fijó sus ojos en él, ofreciéndole un lugar para continuar su carrera, dado que Williams ya contaba con su dupla titular para la siguiente temporada, conformada por Alex Albon y Carlos Sainz.

Williams recordó el histórico anuncio en sus redes sociales: “En este día de 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo durante el resto de la temporada”, acompañado de una imagen del piloto con el traje del equipo, evocando el inicio de una etapa que marcaría un antes y un después en su carrera.

colapinto

El inicio con Williams

Tras aquel anuncio que generó enorme repercusión en Argentina, Colapinto debutó oficialmente en el Gran Premio de Monza en septiembre de 2024. Clasificó en el 18º puesto, pero logró remontar seis posiciones para finalizar 12º, superando ampliamente las expectativas de los fanáticos y del propio equipo.

Apenas unos días después, llegó a Bakú para disputar el GP de Azerbaiyán, un circuito callejero desconocido y de alta complejidad. Allí, Colapinto alcanzó la Q3 y finalizó en 8º lugar, sumando sus primeros cuatro puntos y rompiendo una racha de 40 años sin pilotos argentinos en la zona de puntuación de la Fórmula 1.

El fervor por Colapinto fue absoluto en Argentina. En Singapur, sorprendió con una largada espectacular que le permitió ganar varias posiciones, aunque terminó 11º. En Austin, Estados Unidos, volvió a destacarse largando 15º y finalizando 10º, incluso logrando el récord de vuelta hasta que Alpine aplicó una estrategia de neumáticos que se lo arrebató en los últimos giros. En Ciudad de México, volvió a demostrar consistencia, terminando en 12º lugar y consolidando su protagonismo en el equipo inglés.

colapinto

Los duros golpes en Brasil y el final de temporada

El GP de Brasil en Interlagos fue un momento crítico. Las fuertes tormentas provocaron que la clasificación se disputara el mismo domingo, y Colapinto sufrió dos accidentes importantes que lo obligaron a abandonar la carrera. En Las Vegas, un roce durante la clasificación provocó un choque que lo relegó al 14º puesto.

Posteriormente, en Qatar, finalizó 18º en la carrera sprint y debió abandonar en la primera curva de la carrera principal debido a un contacto entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Finalmente, en Abu Dhabi, cerró la temporada con otro abandono por problemas mecánicos y un golpe de Oscar Piastri que complicó aún más su rendimiento.

El salto a Alpine

A pesar de un cierre complicado con Williams, Alpine apostó por Colapinto, sumándolo a su equipo. Inicialmente, se desempeñó como piloto de reserva, reemplazando al australiano Jack Doohan tras las primeras seis carreras. Su llegada generó gran expectativa, dado que el equipo francés atravesaba inconvenientes técnicos y una polémica interna respecto al desempeño del monoplaza. Aun así, Colapinto mantuvo el foco y la concentración, buscando afianzarse como piloto titular y asegurando su continuidad para la temporada 2026.

