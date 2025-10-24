En vivo Radio La Red
Pierre Gasly
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Gasly apuntó contra Colapinto por su maniobra en Austin: 'No fue..."

El piloto francés volvió a referirse a la polémica maniobra de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, donde lo superó contra las órdenes del equipo Alpine. ¿Qué dijo?

Mientras Franco Colapinto ya se toma con humor la maniobra que encendió el debate en Austin, Pierre Gasly todavía no termina de digerir lo ocurrido en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El francés, que fue superado por su compañero argentino en las vueltas finales pese a la orden de Alpine de mantener posiciones, volvió a pronunciarse sobre el episodio y dejó en claro que, aunque el tema está cerrado, sigue sin estar del todo conforme.

Leé también El sorpresivo respaldo de la F1 a Franco Colapinto tras el polémico adelantamiento a Gasly
(Foto: AlpineF1Team/IG)
En diálogo con la prensa en la previa del Gran Premio de México, Gasly reconoció que ya hubo una conversación con Colapinto, pero dejó entrever su descontento: “Sí, hablamos, solo que no tiene sentido hablar de eso acá. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien”.

Qué dijo Gasly sobre el sobrepaso de Colapinto

El piloto francés explicó que su principal enojo tuvo más que ver con el contexto general de la carrera que con la maniobra en sí. “Todavía es difícil de entender por qué, pero creo que al final, como equipo, no estamos en una situación agradable. Así que simplemente estamos tratando de mantenernos unidos, eso es lo que queremos lograr”, aseguró.

En ese sentido, Gasly también apuntó contra el rendimiento del equipo en las paradas en boxes, un factor que habría influido directamente en la posición de ambos autos y, por ende, en la maniobra final del argentino: “Estoy más interesado en asegurarme de que no tengamos una parada de tres segundos y 10 segundos de tiempo de carrera perdidos en ese segundo stint. Porque, para empezar, nunca deberíamos haber terminado en una situación así”.

El francés insistió en que la situación fue más producto de un mal manejo estratégico que de una acción aislada de su compañero. Sin embargo, deslizó un comentario crítico hacia Colapinto: “En general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo. Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí. No tiene sentido seguir hablando de eso”.

Cómo fue la maniobra de Colapinto que dividió opiniones

El argentino, que debutó en la Fórmula 1 a bordo del Alpine, desobedeció la orden de mantener posiciones y superó a Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos. La maniobra, que se viralizó rápidamente, generó reacciones opuestas dentro del mundo del automovilismo: mientras algunos la consideraron una muestra de rebeldía y carácter, otros la interpretaron como una falta de disciplina dentro del equipo.

Sin embargo, varias figuras del deporte salieron en defensa del piloto bonaerense. El histórico David Coulthard resumió la postura de muchos al afirmar: “Eso es correr”. En la misma línea, el medio británico The Race calificó la acción como una “muy buena jugada”, mientras que la propia Fórmula 1 destacó la “batalla interna” entre los dos Alpine como uno de los momentos más emocionantes del fin de semana.

