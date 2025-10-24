Gasly apuntó contra Colapinto por su maniobra en Austin: 'No fue..."

El francés insistió en que la situación fue más producto de un mal manejo estratégico que de una acción aislada de su compañero. Sin embargo, deslizó un comentario crítico hacia Colapinto: “En general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo. Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí. No tiene sentido seguir hablando de eso”.

Cómo fue la maniobra de Colapinto que dividió opiniones

El argentino, que debutó en la Fórmula 1 a bordo del Alpine, desobedeció la orden de mantener posiciones y superó a Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos. La maniobra, que se viralizó rápidamente, generó reacciones opuestas dentro del mundo del automovilismo: mientras algunos la consideraron una muestra de rebeldía y carácter, otros la interpretaron como una falta de disciplina dentro del equipo.

Sin embargo, varias figuras del deporte salieron en defensa del piloto bonaerense. El histórico David Coulthard resumió la postura de muchos al afirmar: “Eso es correr”. En la misma línea, el medio británico The Race calificó la acción como una “muy buena jugada”, mientras que la propia Fórmula 1 destacó la “batalla interna” entre los dos Alpine como uno de los momentos más emocionantes del fin de semana.