Franco Colapinto sorprendió en la FP1 del GP de México e ilusiona a todo el equipo: en qué puesto quedó

Además, la actuación cobra relevancia porque llega tras una semana agitada: en el GP de Estados Unidos, Colapinto protagonizó un adelantamiento sobre Pierre Gasly que generó controversia dentro y fuera del equipo francés. Esa maniobra, que dio la vuelta al mundo, reavivó el debate sobre jerarquías internas y coincidió con rumores cada vez más firmes sobre su confirmación para la temporada 2026.

Un inicio positivo en medio de la presión

El piloto argentino, de 21 años, está transitando un cierre de temporada clave. En Alpine saben que su rendimiento puede ser determinante para definir el futuro proyecto de la escudería, que atraviesa una reestructuración profunda y necesita resultados consistentes para volver a competir entre los equipos de media tabla.

En México, Colapinto mostró ritmo, control y confianza en un circuito exigente por sus condiciones particulares: más de 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, curvas técnicas y una recta principal donde los motores sufren la falta de oxígeno.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. Ubicado en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el trazado tiene una longitud de 4,304 kilómetros y 16 curvas (siete a la izquierda y nueve a la derecha).

Una de sus características más reconocidas es la sección que atraviesa el estadio Foro Sol, donde los autos pasan entre tribunas repletas, generando una de las postales más impresionantes del año en la Fórmula 1.

Lo que viene para Colapinto y Alpine

La segunda práctica libre (FP2) se disputará este viernes desde las 19:00 hora argentina, donde Colapinto volverá a salir a pista para seguir trabajando en la puesta a punto del monoplaza. El equipo buscará optimizar el rendimiento de cara a la clasificación del sábado y a la carrera del domingo, programada para las 17:00 (hora argentina), sobre una distancia total de 305,5 kilómetros (71 vueltas).

Mientras tanto, el argentino continúa enfocado en consolidar su lugar dentro de la Fórmula 1 y en aprovechar cada oportunidad para sumar experiencia. Su desempeño en México refuerza la sensación de que está listo para dar el salto definitivo y confirmar lo que muchos ya perciben: Franco Colapinto llegó a la F1 para quedarse.