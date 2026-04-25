Franco Colapinto y la histórica exhibición en Buenos Aires: hora, publicó y cómo ver al Fórmula 1

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Homenaje a Juan Manuel Fangio y shows en vivo

El evento también incluirá un homenaje al legendario Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. El tributo consistirá en un recorrido con una réplica del histórico Mercedes Benz W196 Roadster, el modelo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

Además, habrá shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

El cronograma completo del evento

9:00 – Apertura de la Fanzone

11:25 – Entrevista a Colapinto

11:50 – Show de Soledad

12:45 – Vuelta con el Lotus E20

13:55 – Show de Luck Ra

14:30 – Exhibición con el auto de Fangio

15:15 – Nueva salida con el Lotus

15:55 – Recorrido en bus descapotable

16:15 – Cierre del evento

franco-colapinto-hara-una-historica-exhibicion-este-domingo-en-las-calles-de-buenos-aires-foto-instagram-alpinef1team-Y3MVAQF475FOHA7JSDAWMCSROM Franco Colapinto hará una histórica exhibición este domingo en las calles de Buenos Aires. (Foto: Instagram / @AlpineF1Team).

Pantallas gigantes para seguir la exhibición

Para quienes no puedan acercarse al circuito, habrá pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos de la Ciudad, como Libertador y Casares, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), y otras intersecciones clave.

Con una convocatoria récord y un despliegue pocas veces visto, la exhibición de Colapinto promete convertirse en uno de los eventos del año en Buenos Aires.