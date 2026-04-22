Ya no lo ocultan más: la foto de Franco Colapinto y Maia Reficco que confirma su romance

Desde hace meses se hablaba de una posible relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Lo que hasta ahora eran simples especulaciones se transformó en realidad luego de que se filtrara una foto de ellos juntos.
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Se filtró una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco juntos, y Ángel de Brito reveló que cenaron en Palermo.
Desde hace meses se hablaba de una posible relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Lo que hasta ahora eran simples especulaciones se transformó en realidad luego de que se filtrara una foto de ellos juntos.
El Ejército de LAM compartió en X una imagen en la que se los ve cara a cara, aparentemente en medio de una charla, confirmando lo que muchos sospechaban.
Además, Ángel de Brito sumó más detalles a través de su canal de difusión en Instagram, donde reveló cómo fue el reciente encuentro de los jóvenes.
"Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos", comenzó contando. "Se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial", detalló.
El conductor también destacó el entusiasmo del piloto por su próxima competencia. "Está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas el evento", cerró.
Franco Colapinto decidió poner fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Maia Reficco y dejó en claro que su única relación estable es con el automovilismo.
Recién instalado en Japón y con la mente enfocada en la carrera del próximo domingo 29 de marzo, el piloto habló con ESPN sobre cómo transita los días previos. “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, le dijo a su amigo Juan Fossaroli, restándole importancia a cualquier versión romántica. “Conociendo lugares”, añadió, dejando claro que su agenda estuvo lejos de citas o escapadas amorosas.
El periodista, fiel a su estilo, quiso indagar un poco más en su vida privada. Colapinto respondió sin dudar: “Estoy solterísimo”. Entre risas, Fossaroli reforzó la idea: “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”.
Ante la insistencia, el piloto lanzó una frase filosa: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”. El cruce se volvió más picante cuando Fossaroli se defendió: “Yo no inventé nada”. Pero Colapinto retrucó con ironía: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.
Con humor y sinceridad, también reconoció: “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, dejando en claro que entiende cómo funciona el juego mediático, aunque no siempre disfrute ser protagonista.