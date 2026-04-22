Ya no lo ocultan más: la foto de Franco Colapinto y Maia Reficco que confirma su romance

El conductor también destacó el entusiasmo del piloto por su próxima competencia. "Está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas el evento", cerró.

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Qué dijo Franco Colapinto sobre su vínculo con Maia Reficco

Franco Colapinto decidió poner fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Maia Reficco y dejó en claro que su única relación estable es con el automovilismo.

Recién instalado en Japón y con la mente enfocada en la carrera del próximo domingo 29 de marzo, el piloto habló con ESPN sobre cómo transita los días previos. “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, le dijo a su amigo Juan Fossaroli, restándole importancia a cualquier versión romántica. “Conociendo lugares”, añadió, dejando claro que su agenda estuvo lejos de citas o escapadas amorosas.

El periodista, fiel a su estilo, quiso indagar un poco más en su vida privada. Colapinto respondió sin dudar: “Estoy solterísimo”. Entre risas, Fossaroli reforzó la idea: “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”.

Ante la insistencia, el piloto lanzó una frase filosa: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”. El cruce se volvió más picante cuando Fossaroli se defendió: “Yo no inventé nada”. Pero Colapinto retrucó con ironía: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

Con humor y sinceridad, también reconoció: “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, dejando en claro que entiende cómo funciona el juego mediático, aunque no siempre disfrute ser protagonista.